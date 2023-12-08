Marvel's Blade Oyunu Geliyor: İlk Fragman Yayımlandı!

Dünya genelinde en popüler vampir film serilerinden biri olan Blade ile ilgili heyecanlandıran bir duyuru yapıldı. Arkane Lyon'un Marvel's Blade isimli oyun üzerinde çalıştığı açıklandı. Yeni oyuna dair ilk fragman da yayımlandı.

Marvel's Blade Oyunu İçin İlk Fragman Paylaşıldı

En iyi vampir filmleri denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biri olan Blade serisinin oyun uyarlaması duyuruldu. The Game Awards 2023 etkinliğinde yapılan duyuruda Marvel's Blade oyununun geliştirilme sürecinde olduğu açıklandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçecek oyun ile ilgili bir fragman da yayımlandı. Marvel Entertainment'in resmî YouTube kanalı üzerinden paylaşılan tanıtım videosunun görüntülenme sayısı kısa süre içerisinde 728 bini aştı.

Blade oyunu, Arkane Lyon tarafından geliştiriliyor. Bu ekip daha önce 2021 yılında piyasaya sürülen popüler FPS oyunu Deathloop ve büyük hayran kitlesine sahip olan Dishonered serisi üzerinde çalışmıştı.

Yetişkinlere yönelik olacak oyunun tek oyunculu moda sahip olacağı bilgisi paylaşıldı. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi modun eklenip eklenmeyeceği henüz belli değil. Marvel's Blade ayrıca üçüncü şahıs kamera açısı ile oynanacak.

En iyi vampir oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Marvel's Blade hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.