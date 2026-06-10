Stres Seviyesini Sıfırlayan Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Uzun ve yorucu bir günün ardından biraz stres atmak isteyenlerin kaçırmaması gereken bir oyun, Epic Games'te ücretsiz hâle geldi. Şirketin haftalık bedava oyun programının dışında kalan bu yapım, Witte Studio tarafından geliştirilip yayınlandı ve an itibarıyla hiçbir ücret ödemeye gerek olmadan alınabiliyor.

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games'te Relaxing Simulator ücretsiz hâle geldi. Oyun normalde Epic'in dijital oyun mağazasında 114 TL'ye, rakip platform Steam'de ise 4.49 dolara (207 TL) satılıyor. Valve'ın mağazasında hâlâ ücretli olsa da Epic'te başlayan fırsat sayesinde oyuna tamamen bedava sahip olunabiliyor.

Tabii, bu fırsat sonsuza kadar geçerli değil. Mağaza sayfasını ziyaret ettiğinizde de görebileceğiniz üzere 14 Haziran 2026 saat 20.00'de sona erecek. Belirtilen tarihten sonra oyun yeniden ücretli olacak ve oynamak isteyenlerin harcama yapması gerekecek. O yüzden almak isteyenlerin elini biraz çabuk tutmasında fayda var.

Relaxing Simulator Nasıl Bir Oyun?

Stresten kurtulmak için en iyi oyunlar arasında konumlanan Relaxing Simulator, keşif odaklı bir yapım. Sürekli olarak yeni yerler keşfetmenize imkân tanıyor. Üstelik çevrim içi oynanışı desteklemesi sayesinde bunu tek başınıza mı yoksa arkadaşlarınızla mı yapacağınız da tamamen size bırakılıyor.

Oyunda hava durumu ve benzeri unsurları tamamen ruh hâlinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Üçüncü şahıs ve birinci şahıs bakış açıları arasında geçiş yapmanıza imkân tanıyan oyunda ormanlar, adalar, evler ve çok daha fazlasını keşfedebiliyorsunuz. Dilerseniz bir kamp ateşinin etrafında tüm stresinden kurtulmayı da tercih edebiliyorsunuz.

Relaxing Simulator Türkçe Dil Desteğine Sahip mi?

Relaxing Simulator Türkçe dil desteğine sahip. Aslına bakacak olursanız İngilizce, İtalyanca, Portekizce, Fransızca, Almanca, Japonca, Rusça ve Korece gibi çok sayıda dil için de destek bulunuyor. Sebebini aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Oyunda bir hikâye yok, çevrilecek metin sayısı çok az ve bu da her dil için destek sunmayı oldukça kolay hâle getiriyor.

Relaxing Simulator'ı Kimler Severek Oynar?

Relaxing Simulator özellikle son günlerde fazla stres yapan kişiler için ideal bir oyun olarak öne çıkıyor. Keşfe dayalı olması, birbirinden etkileyici manzaralar sunması gibi sebeplerden ötürü oldukça huzur verici bir oyun olduğunu söylemek mümkün. Tabii, aksiyon odaklı bir oyun arıyorsanız hedef kitlesi siz olmayabilirsiniz. Bu durumda daha farklı oyunlara yönelmek isteyebilirsiniz.

Relaxing Simulator'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64 bit)

Windows 10 / 11 (64 bit) İşlemci: AMD Ryzen 3 / Intel Core i3

AMD Ryzen 3 / Intel Core i3 RAM: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: AMD RX 580 / Nvidia GTX 970

AMD RX 580 / Nvidia GTX 970 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Relaxing Simulator'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11 (64 bit)

Windows 10 / 11 (64 bit) İşlemci: AMD Ryzen 5 / Intel Core i5

AMD Ryzen 5 / Intel Core i5 RAM: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: AMD RX VEGA 64 / Nvidia GTX 1080

AMD RX VEGA 64 / Nvidia GTX 1080 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Relaxing Simulator, bana göre her oyuncunun bilgisayarında mutlaka bulunması gereken yapımlardan. Çok yorucu bir gün geçirebilirsiniz veya oyunda üst üste kaybettiğiniz için moral bozukluğu yaşıyor olabilirsiniz. Her ne olursa olsun, Witte Studio'nun bu oyununu açarak stres atabilir ve odaklanmanız gereken işlere veya diğer aktivitelere geçebilirsiniz.