Marvel's Spider-Man 2'de Co-Op Bulunacak mı? Açıklama Geldi!

Insomniac, yakında çıkacak olan Marvel's Spider-Man 2'nin co-op özelliğine sahip olacağına dair artan haberleri reddetti ve bunun "destansı bir tek oyunculu macera" olduğunu doğruladı.

Bazı raporlar, hayranların Miles Morales'in seslendirme sanatçısı Nadji Jeter'in geçtiğimiz Eylül ayında yaptığı yorumları ortaya çıkarmasının ardından bu hafta başında Spider-Man 2'de potansiyel co-op desteğini bildirmeye başlamıştı. SacAnime Summer 2022 soru-cevap etkinliği sırasında Spider-Man 2'nin co-op özelliğine sahip olup olmayacağı sorulduğunda Jeter, "Duyurulup duyurulmadığını bilmiyorum ama sanırım olacak." yanıtını vermişti.

Marvel's Spider-Man 2'de Co-Op Bulunmayacak!

Insomniac'ın Peter Parker ve Miles Morales'in devam oyununda önemli bir rol oynayacağını duyurmasından bu yana Spider-Man 2 için co-op spekülasyonları yapılıyordu ancak stüdyo co-op söylentilerini kesin bir dille yalanladı. Bir hayranın oyunun co-op olup olmadığını sormak için tweet atmasının ardından, "Hayır! Bu destansı bir tek oyunculu macera!" şeklinde cevap verdi.

Spider-Man 2 hakkında, Venom rolünde Tony Todd'un yer alacağı ve şu anda "2023 sonbaharında" piyasaya sürüleceğinin gerçeğinin ötesinde, hâlâ çok fazla şey bilmiyoruz. Todd - neredeyse kesinlikle resmî onay almadan - bu yılın başlarında bu çıkış tarihini Eylül ayına kadar daralttı ancak Insomniac hemen hemen her şey hakkında ağzını sıkı tutmaya devam ediyor.

Ancak tüm bunlar değişmek üzere olabilir. Öyle ki Sony'nin 24 Mayıs Çarşamba günü TSİ ile 21:00'de bir saatlik PlayStation Showcase yayını var ve burada oyuna dair pek çok şey görmeyi bekliyoruz.