Marvel's Wolverine Çıkış Tarihi Sızdırıldı! Fazla Beklemeyeceksiniz

İlk duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen Marvel's Wolverine'in çıkış tarihi sızdırıldı. Bu sızıntı, oyunun önceki söylentilerde yer alan çıkış tarihine bağlı kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Görünüşe göre Marvel's Wolverine'i çok fazla beklemeyeceğiz.

Bu bilgilere ek olarak Marvel's Venom'un geliştirme sürecinin ne durumda olduğu ve hikâyesinin detayları da paylaşıldı. Ayrıca Spider-Man 2099'un yakında çıkacak Marvel oyunlarının birinde görüneceği de aktarılan bilgiler arasında yer aldı.

Marvel's Wolverine'in Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Insomniac Games, 2023 yılında fidye yazılım saldırısına uğramasının ardından Marvel's Wolverine dâhil pek çok oyun hakkında ayrıntılar ortaya çıkmıştı. Sızıntılar, Wolverine'in 2026 yılında piyasaya sürülmesinin planladığını gösteriyordu. MP1ST ise ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırarak Marvel's Wolverine'in 2026 çıkış tarihine bağlı kalacağını öne sürdü.

Wolverine'in yanı sıra Venom hakkında da önemli detaylar aktarıldı. MP1ST'nin kaynağı, Venom karakterini merkezine alan oyunun şu anda geliştirilme sürecinde olduğunu belirtti ancak projenin ne kadar ilerlediği ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşımında bulunulmadı. Insomniac Games'in şu an ana odak noktasında Wolverine bulunuyor. Dolayısıyla Venom'un geliştirme sürecinin ilk aşamalarında olması muhtemel.

Piyasaya sürüldüğünde en iyi Marvel oyunları arasında yer alması beklenen Marvel's Venom'da ana karakterimizin Eddie Brock olacağı öne sürülüyor. Üstelik Anti-Venom'u da yine bu oyunda göreceğiz. Bu, özellikle görsel açıdan Tom Hardy'nin Venom filminde canlandırdığı versiyonundan ziyade çizgi romanındaki hâline benzeyecek. Ancak bunların doğrulanmamış olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Venom'un ne zaman piyasaya sürüleceği açıklanmasa da sızıntılardan gelen son bilgiler, çıkış tarihi olarak 2027'yi gösteriyor. Bu arada Spider-Man 2099'un (Miguel O'Hara) Insomniac Games tarafından bir oyunda kullanılması bekleniyor ama hangi oyunda yer alacağı şimdilik belli değil. Venom'da bu karakteri görme ihtimalimiz var ancak Marvel's Spider-Man 3'te görülmesi daha olası.