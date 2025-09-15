Steam'de %90'a Varan İndirim: Ucuz Oyun Fırsatını Kaçırmayın

Yayıncılığını Bohemia Interactive'in üstlendiği oyunları oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında DayZ Deluxe Edition, Pound of Ground, Alternativa ve Arma serisi dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü.

Steam'de Bohemia Interactive Oyunlarının Fiyatı Düştü

25 Eylül 2025 tarihinde sona erecek kampanya ile birlikte Arma 3, Steam'de yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi savaş oyunları arasında yer alan yapım 37,99 dolar (1.569 TL) yerine 7,59 dolar (313 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

Bohemia Interactive tarafından geliştirilen Arma 2 yüzde 80 oranında indirime girdi. 2009 yılının piyasaya sürülen oyun 7,99 dolar (330 TL) yerine 1,59 dolara (65 TL) satılıyor. 77 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.

En iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan DayZ'nin Deluxe sürümü yüzde 50 oranında indirime girdi. Deluxe sürümü 59,99 dolardan (2.478 TL) 29,99 dolara (1.238 TL) düştü. 2018 yılının aralık ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki inceleme notlarının "Çok Olumlu" durumda olduğunu belirtelim.

Original War yüzde 80 oranında indirime girdi. 2001 yılının haziran ayında piyasaya sürülen oyun 7,99 dolar (330 TL) yerine 1,59 dolar (65 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Altar Games tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.

CBE Software tarafından geliştirilen Someday You'll Return: Director's Cut yüzde 75 oranında indirime girdi. 2023 yılının mart ayında piyasaya sürülen oyunun fiyatı 9,99 dolardan (412 TL) 2,49 dolara (102 TL) düştü. Memento Mori ise yüzde 80 indirim ile 1,59 dolara (65 TL) satılıyor.

İndirime Giren Bohemia Interactive Oyunları