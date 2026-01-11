Maserati, Renk Değiştiren Arabasını Tanıttı! Görenler Gözünü Alamıyor

Maserati, en yeni arabasını tanıttı. Özel olarak tasarlanan Grecale Cristallo modeli, İtalya'daki Dolomit Dağları'nın kendine hayran bırakan zirvelerinden Monte Cristallo'dan ilham alınarak tasarlandı. Bu aracı özel kılan en önemli unsurlardan biri ise renk değiştirebilir bir tasarımla birlikte gelmesi.

Maserati Grecale Cristallo'nun Özellikleri Neler?

Cristallo dağından ilham alınarak geliştirilen Grecale Cristallo, azzurro aureo adı verilen özel bir renkle birlikte geliyor. Aracın dışını kaplayan özel renk, ışığın geliş açısına göre yeşil, mavi ya da her ikisinin karışımı gibi görünüyor. Bu renkler, dağ manzarasını doğrudan yansıtmayı başarıyor. Aracın ön ızgarasından 21 inç elmas kesim jantlara kadar pek çok ayrıntı ile genel olarak uyumlu bir görüntü sunuyor.

İç taraf için daha sade ama lüks detaylardan ödün vermeyen bir yaklaşım benimsendiği görülüyor. Buz rengi döşemeler, ferah bir hissiyat uyandırırken bir yandan da alp havasını yansıtan atmosfer oluşturuyor. Ayrıca özel paspaslar ve kapı açıldığında yere Maserati'nin üç dişli mızrak logosu yansıtan lambalar içeriyor.

Grecale Cristallo, üç farklı versiyonla birlikte geliyor. Modena versiyonu, 2,0 litrelik dört silindirli hafif bir motorla donatıldı. Bu motor, 325 beygir güç ve 450 Nm tork üreterek verimlilik ile performansı dengeliyor. Daha yüksek performans bekleyen kişiler ise Trofeo sürümünü tercih edebiliyor.

3,0 litrelik çift turbo V6 Nettuno motora sahip olan bu versiyon, 523 beygir güç üretiyor. Tamamen elektrikli bir seçenek arayanlara hitap eden özel bir sürüm de mevcut. Folgore olarak adlandırılan bu sürüm, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemi ile geliyor. Toplamda 542 beygir güç ve 820 Nm tork üreterek serinin en güçlü modeli hâline geliyor.