Maskeyi Bu Şekilde Takarsanız Yüzde 90 Koruma Sağlar!

Maske nasıl takılmalı? Virginia Tech Üniversitesi, maskeler ile ilgili bir araştırma yaptı ve "maske nasıl takılırsa daha yüksek koruma sağlar?" sorusuna cevap verdi. ABD'de yer alan Virginia Tech Üniversitesi, yüzde 90 koruma sağlanması için maskenin nasıl takılması gerektini açıkladı. İşte detaylar.

Maske Nasıl Takılmalı?

Yüzün üç katmanlı bir şekilde kapatılması gerektiğini belirten bilim insanları yaptığı açıklamada "cerrahi yüz maskesinin üzerine ekstra bir bez maske katmanı takılırsa bulaşıcı partiküllere karşı yüzde 90’a varan koruma sağlanabilir" cümlelerine yer verdi.

ABD'nin önde gelen bilim insanlarından Dr. Anthony Fauci'de açıklamada belirtildiği gibi maske takıyor. Böylece havadaki damlacıkların bulaşması riski önemli ölçüde düşüyor. Dr. Anthony Fauci geçtiğimiz günlerde "eğer fiziksel olarak bir katman daha eklerseniz, bu durum mantıken çok daha etkili bir maske kullandığınız anlamına gelir. Bu sebeple birçok insanın iki maske taktığını görüyor olabilirsiniz" açıklamasını yapmıştı.

Sizler çift maske takıyor musunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Koronavirüs Belirtileri Listesi

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından paylaşılan en güncel belirtiler şunlar: