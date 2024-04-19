Hemen Mass Effect indirin ve RPG türünün en iyi örneklerinden birini deneyimlemeye başlayın.

Kemal Tavus - 25 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts (EA) tarafından yayımlanan bir bilim kurgu oyunu olan Mass Effect 2007 yılında yayınlandı. TPS bakış açısına sahip bir RPG olan Mass Effect gelmiş geçmiş en iyi oyun serilerinden biri olarak kabul edilir. Mass Effect size muhteşem bir rol yapma ve uzay deneyimi sunacak.

Galaksiyi tehdit eden antik bir uzaylı ırkı olan Reapers'a karşı mücadele eden bir insan asker olan Komutan Shepard'ın rolüne büründüğümüz bu oyunda bir yandan galaksiyi keşfederken bir yandan da ekip toplayıp önemli kararlar alarak hikayeyi şekillendiriyoruz.

Mass Effect İndir

Hemen Mass Effect indirin ve bu görkemli serinin ilk oyununu oynamaya başlayın.

Mass Effect Sistem Gereksinimleri

Desteklenen İşletim Sistemi : SP2 ile Microsoft Windows XP veya Windows Vista

: SP2 ile Microsoft Windows XP veya Windows Vista İşlemci : Intel P4 2.4 Ghz veya daha hızlı / AMD 2.0 Ghz

: Intel P4 2.4 Ghz veya daha hızlı / AMD 2.0 Ghz Bellek : 1,0 GB veya daha fazla RAM (Vista için 2,0 GB)

: 1,0 GB veya daha fazla RAM (Vista için 2,0 GB) Ekran Kartı : DirectX 9.0c uyumlu, ATI X1300 XT veya üstü (ATI X1300, X1300 Pro, X1600 Pro, Radeon 2600 HD ve HD 2400 minimum sistem gereksinimlerinin altındadır); NVidia GeForce 6800 veya üstü (7300, 7600 GS, 8500 minimum sistem gereksinimlerinin altındadır)

: DirectX 9.0c uyumlu, ATI X1300 XT veya üstü (ATI X1300, X1300 Pro, X1600 Pro, Radeon 2600 HD ve HD 2400 minimum sistem gereksinimlerinin altındadır); NVidia GeForce 6800 veya üstü (7300, 7600 GS, 8500 minimum sistem gereksinimlerinin altındadır) Sabit Sürücü : 12 GB veya daha fazla boş sabit disk alanı

: 12 GB veya daha fazla boş sabit disk alanı Ses : DirectX 9.0c uyumlu

: DirectX 9.0c uyumlu DirectX: 9.0c