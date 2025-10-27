Kriz Geri Mi Döndü? Volkswagen'den Resmi Açıklama Geldi

Alman otomotiv devi Volkswagen son günlerde çip kriziyle yeniden gündemde. Konuyla ilgili gelen ilk bilgiler çip krizinin yeniden gündemde olabileceğini gösterirken bugün yapılan resmi bir açıklama durumun geçici olarak giderildiğini gösterdi. Peki bu noktada nasıl bir harita çizilecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen’den Nexperia Krizine Rağmen Rahatlatan Açıklama!

Yaklaşan Volkswagen çip krizinden daha önceki haberimizde bahsetmiştik. O dönem yaşanabilecek olası etkiler henüz tahmin aşamasındaydı ancak tablo şimdi daha net. Çin’deki ihracat kısıtlamaları nedeniyle dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Nexperia artık global pazarlara sevkiyat yapamayacak.

Bu durum özellikle Avrupa otomotiv endüstrisinde yeni bir çip krizi endişesini güçlendiriyor. Volkswagen’den “stok” açıklaması geldi Krizden etkilenmesi beklenen ilk markalardan biri olan Volkswagen konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Şirket sözcülerine göre 30 Ekim’e kadar üretim hatlarında herhangi bir aksama yaşanmayacak.

31 Ekim’den itibaren ise Almanya genelinde resmi tatil başlayacağı için Wolfsburg ve Zwickau fabrikalarında üretime kısa bir ara verilecek. Volkswagen mevcut stok seviyelerinin üretimi destekleyecek düzeyde olduğunu belirterek şimdilik üretim planlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Ancak açıklamalarda “kısa vadede bazı etkilerin yaşanabileceği” de özellikle vurgulandı. Nexperia’nın Çin tesislerinde ihracatın durması Avrupa’daki tedarik zincirini ciddi biçimde zorlayabilir.

Volkswagen olası riskleri azaltmak amacıyla alternatif tedarikçi değerlendirmelerine başladığını duyurdu. Şirketin hem Avrupa içinde hem de Asya merkezli üreticilerle temas halinde olduğu ifade ediliyor. Nexperia krizi yalnızca Volkswagen’i değil, Tiguan, Golf ve ID. serisi gibi modellerde kullanılan mikrodenetleyici çipleri tedarik eden birçok markayı da etkileyebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...