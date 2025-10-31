Mazda Logosu Yenilendi: Eski Amblemi Artık Tarih Oldu!

Otomotiv dünyasında yeni bir dönem başlıyor. Japonya merkezli Mazda, köklü geçmişine modern bir dokunuş yaparak marka kimliğinde dikkat çeken bir değişime gitti. Sizlere 2025 yılı Ocak ayında duyurusunu yaptığımız yeni Mazda logosu artık resmi olarak kullanılacak. İşte detaylar...

Mazda Yeni Dönemi Başlattı: Yenilenen Logosu Resmen Kullanıma Girdi!

Mazda, markanın geleceğini temsil eden yeni logosunu resmen tanıttı. Japon üretici, 1997 yılından bu yana kullandığı amblemi geride bırakarak daha modern ve dijital çağa uygun bir kimliğe geçiş yaptı. Yeni logo artık Mazda’nın kurumsal web sitesinde, dijital platformlarında ve resmi iletişim materyallerinde aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Yeni tasarım, markanın köklü geçmişini yansıtırken aynı zamanda geleceğe dönük vizyonunu da vurguluyor. Mazda’nın “M” harfini kanat formunda yorumladığı simge, bu kez daha sade, keskin ve güçlü bir çizgiyle yeniden tasarlandı. Şirket, bu değişimi “geleceğe olan inancın ve sürekli gelişimin sembolü” olarak tanımlıyor.

Mazda, yeni logosunu ilk kez Japan Mobility Show 2025 etkinliğinde dünyaya gösterecek. Etkinlikte sergilenecek yeni amblem, markanın dönüşümünü hem estetik hem de felsefi açıdan yansıtacak. Bunun yanında, Mazda yazı tipinde de köklü bir yenileme yapıldı.

Yeni font, dijital ekranlarda daha net görünürlük sunan çağdaş bir stile sahip. Şirket, yeni ve eski logoların bir süre daha paralel olarak kullanılacağını, ortamın yapısına göre her iki versiyonun da değerlendirileceğini belirtiyor.

Ancak Mazda’nın artık yeni simgesini “resmî marka sembolü” olarak benimsediği açıkça ifade edildi. Mazda, bu değişimle birlikte “Radically Human” felsefesini öne çıkararak sürüş keyfini merkeze alan marka anlayışını yeni bir döneme taşıyor.

