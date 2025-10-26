Efsane Marka Geri Mi Dönüyor? Mazda Türkiye'nin Yeni Sahibi Belli Oldu!

Türkiye pazarından geçtiğimiz dönemlerde ayrılan Mazda, servis ağı ile tüketicilere hizmet vermeye devam ediyordu. Bu kapsamda Mazda Türkiye adı ile yoluna devam eden marka bugün itibariyle farklı bir gruba geçiş yaptı. Akıllaraysa "Mazda Türkiye'ye geri dönecek mi?" sorusu geldi. İşte detaylar...

Mazda Artık Doğan Trend Çatısı Altında

Suzuki, MG, Maxus, Vespa, Piaggio, Aprilia, Moto Guzzi, Suzuki Motosiklet ve KYMCO markalarını Türkiye’de temsil eden Doğan Trend Otomotiv şimdi de Mazda’nın Türkiye’deki servis ağı yönetimini üstleniyor. Bu iş birliği kapsamında Doğan Trend tüm Mazda servislerinde bakım, onarım ve orijinal yedek parça süreçlerini yönetecek.

Mazda yılda 1,2 milyon araç satışıyla 130 ülkede faaliyet gösteren köklü bir üretici konumunda. Japonya, ABD, Meksika, Tayland, Çin, Malezya ve Vietnam’da üretim tesisleri bulunan marka, Türkiye’de satış faaliyetlerini 2023’te durdurmasına rağmen satış sonrası hizmetlerine devam ediyordu.

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, 2024 yılında başlayan görüşmelerin başarıyla tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Mazda ile iş birliği sürecimiz satış sonrası hizmetlerle başlayacak. Şu anda Mazda’nın Türkiye pazarına uygun modelleri bulunmadığı için satış operasyonu planlanmıyor.” Sakarya ayrıca Mazda Türkiye’nin şu anda 21 yetkili servis noktasına sahip olduğunu hatırlatarak bu iş birliğinin Doğan Trend’in hizmet ağını daha da genişleteceğini vurguladı.

Şirketin Türkiye genelinde 100’den fazla satış ve servis noktası bulunuyor ve bu yapı otomotiv, motosiklet ve deniz motoru alanlarında hizmet veriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...