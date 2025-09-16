MediaTek'ten Çok Güçlü İşlemci Geliyor! Telefonu Oyun Canavarı Yapacak

Qualcomm'un en büyük rakiplerinden biri olan MediaTek'in yeni amiral gemisi mobil işlemcisi Dimensity 9500 ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Dimensity 9500'ün tanıtım tarihi belli oldu. Ayrıca işlemciye dair bazı özellikler de ortaya çıktı.

Dimensity 9500 Tanıtım Tarihi

MediaTek, yeni mobil işlemci Dimensity 9500'ü 22 Eylül 2025 tarihinde tanıtacak. Tanıtımla birlikte işlemcinin tüm özellikleri belli olacak. Uzun süredir merakla beklenen bu işlemci, ilk olarak vivo ve OPPO'nun üst düzey akıllı telefonlarında kullanılacak. Bunların yanı sıra diğer markaların bazı telefonlarında da bu işlemciyi göreceğiz.

Gücünü Dimensity 9500 işlemcisinden alacak vivo X300 Pro, AnTuTu v11 testinde 4 milyon 11 bin 932 puana ulaşmıştı. Telefon CPU kategorisinde 1 milyon 43 bin 247 puan, GPU kategorisinde ise 1 milyon 510 bin 928 puan almıştı. Bu, telefonun yüksek grafikli oyunları ve yoğun kaynak gerektiren işlemleri rahatlıkla yapabileceğini gösteriyor.

Dimensity 9500'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Dimensity 9500, 4.21GHz hızında çalışan tek bir Travis çekirdeği, 3.50GHz hızında üç adet Alto çekirdeği ve 2.7GHz hızında dört adet Gelas çekirdeğinden oluşacak. Yonga seti, bu çok katmanlı yapı sayesinde anlık ihtiyaca göre çekirdekler arasında geçiş yaparak hem gücü hem de verimliliği optimize edebilecek.

MediaTek'in yeni yonga setinde Mali-G1 Ultra MC12 GPU bulunacak. Bu GPUnun ray tracing (ışın izleme) performansında ve enerji verimliliğinde yüzde 40'tan fazla iyileştirme içermesi bekleniyor. Ayrıca 16MB L3 önbellek ve 10MB SLC desteğiyle daha hızlı veri erişimi sağlanacak.

Bellek tarafında LPDDR5x ve depolama tarafında UFS 4.1 standartlarını destekleyecek. MediaTek'İn yeni amiral gemisi mobil işlemcisi ile ilgili ortaya çıkan çıkan şu anda bunlarla sınırlı. Önümüzdeki hafta yapılacak tanıtımla birlikte merak edilen tüm sorular yanıtlanacak.