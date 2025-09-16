16 GB RAM'li Ucuz Amiral Gemisi Tanıtıldı! 120Hz Ekran ve Dahası

Meizu 22 tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Uygun fiyata güçlü donanım sunan telefon 16 GB RAM seçeneği, 120Hz yenileme hızı, 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ve 66W hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Meizu 22 Özellikleri

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Meizu 22, OLED ekran üzerinde 1200 x 2670 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6000 nit maksimum parlaklık ve 460 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 152 x 71 x 8,15 mm boyutlarındaki telefon yüzde 94,6 ekran gövde oranına sahip.

Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Meizu Note 16'da Unisoc T8200 tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı Flyme AIOS 2 ile birlikte gelen telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneğis unuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0 seçenekleri mevcut. 5.510 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W kablolu hızlı şarj, 66W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram açıklığına sahip OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.48 diyafram açıklığına sahip makro kamera bulunuyor.

Meizu 22'nin ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. 190 gram ağırlığındaki telefonda IP66 + IP68 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefon ayrıca NFC ve çift SIM desteğine de sahip.

Meizu 22 Fiyatı