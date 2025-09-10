vivo'nun 16 GB RAM'li Güçlü Telefonu AnTuTu Testine Girdi

vivo'nun tanıtmaya hazırlandığı X300 Pro ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda özellikleri ortaya çıkan X300 Pro bu kez AntuTu testinde görüntülendi. Çok güçlü bir işlemci ile birlikte gelecek telefonun AnTuTu testinde sergilediği performans şaşırttı.

vivo X300 Pro AnTuTu'da Kaç Puan Aldı?

vivo X300 Pro, AnTuTu v11 testinde 4 milyon 11 bin 932 puana ulaşarak önemli bir başarının altına imza attı. Telefon CPU kategorisinde 1 milyon 43 bin 247 puan, GPU kategorisinde ise 1 milyon 510 bin 928 puana ulaştı. Bu, telefonun hem yüksek grafikli oyunları hem de yoğun kaynak gerektiren işlemleri sorunsuz şekilde yapabileceğini gösteriyor.

vivo X300 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonda dört adet Cortex-X930 ve dört adet Cortex-A730 olmak üzere sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. vivo X200 Pro'da bir adet 3.63 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9400 işlemcisi tercih edilmişti.

6.500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. X300 Pro 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alabilir.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiskel çzöünürlüğünde kamera bulunacak.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde ekran kaydırırken, uygulamalar arasında geçiş yaparken ve hatta oyun oynarken daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

vivo X300 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla öne çıkan vivo X200 serisi, 2024 yılının ekim ayında duyurulmuştu. vivo X300 serisinin ise 2025 yılının eylül veya ekim ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımal birlikte tüm özellikler ve fiyat etiketleri belli olacak. Telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.