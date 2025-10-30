MediaTek'in Yeni İşlemcisi Orta Segmentte Devrim Yaratmaya Geliyor!

Mobil çip sektöründe rekabet her geçen gün kızışırken pazarın dev isimlerinden MediaTek merakla beklenen orta segment işlemcisi için çalışmalarını hızlandırdı. "MediaTek Dimensity 9500e" veya "Dimensity 9400++" olarak adlandırılması beklenen bu yonga setine dair ilk detaylar da kısa bir süre önce gün yüzüne çıktı.

Gelen bilgilere göre yeni mobil işlemci, bu yıl nisan ayında amiral gemisi modeller için piyasaya sürülen Dimensity 9400+'ün üzerine inşa edilecek ve yakında sahneye çıkması beklenen Snapdragon 8 Gen 5 ile rekabet edecek. İşte detaylar!

MediaTek Dimensity 9500e Neler Sunacak?

Güvenilir kaynaklardan aktarılanlara göre yeni işlemcinin en çarpıcı özelliği, orta sınıf akıllı telefonlar için piyasaya sürülecek olmasına rağmen amiral gemisi Dimensity 9400 ve 9400 Plus yongaları ile neredeyse aynı çekirdek mimarisine sahip olması olacak.

Dimensity 9500e'nin prototipte 3.73GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-X925, 3 adet Cortex-X4 ve 4 adet Cortex-A720 çekirdeğinden oluşması bekleniyor. Grafik tarafında ise bu CPU mimarisinde 1612MHz hızında çalışan G925 MP12'in eşlik etmesi bekleniyor.

Ek olarak yonga setinin kısa bir süre önce piyasaya sürülen amiral gemisi Dimensity 9500'e benzer şekilde TSMC'nin 3nm süreci ile üretileceği de bildiriliyor. Tüm bu bilgiler ışığında yeni Dimensity 9500e'nin genel olarak amiral gemisi düzeyinde bir performans sergileyebileceğini söylemek mümkün.

Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Analistler Dimensity 9500e'nin 2026'nın ilk çeyreğinde sahneye çıkacağını öne sürüyor. İşlemciyi ilk kullanan cihazların ise orta segment ile üst düzey sınıfları arasında konumlanmaları ve temel olarak güçlü donanımlara sahip olmaları bekleniyor.

Şirketin en büyük rakibi Qualcomm ise bu yeni yonga setine karşı Snapdragon 8 Gen 5'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İddialara göre şirket rakibinden daha hızlı davranarak yeni çipini 2025'in son günlerinde kullanıcılarla buluşturacak.

