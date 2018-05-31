Mehmetçik Robocop Kıyafetiyle Donanacak

ASELSAN’ın uzun süredir geliştirmeye devam ettiği ve ilk kez geçtiğimiz yıl haberleştirilen iskelet destek sisteminin göreve hazır olduğu söylendi. Robocop kıyafeti olarak isimlendirilen ASYA’nın tamamlandığı duyuruldu.

Bir süredir geliştirilmeye devam edilen ASYA (Askeri Yürüyüş Asistanı), tüm testleri başarıyla geçerek, aktif olarak kullanılmaya hazır olduğunu gösterdi. Başta PÖH, JÖH ve Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı askerler olmak üzere özel eğitimli güvenlik görevlileri tarafından kullanılmaya başlayacak olan iskelet destek sisteminin arazide yürüme, koşma, tırmanma ve sıçrama gibi hareketleri kolaylaştırması için geliştirildiği söylendi.

Kullanıcısına uyumlu şekilde geliştirilmesinden ötürü kullanıcısının hareket kabiliyetini arttırmayı başaran ASYA’nın en zorlu şartlarda devreye girerek, performans düşmelerini engelleyeceği ifade edildi. Seri üretim için talep bekleyen ASYA sisteminin, yakın zaman sonra ülkemizdeki çeşitli birimler tarafından kullanılmaya başlanacağı düşünüldüğü dile getirildi.

İlk prototipi IDEF 17 fuarında gösterilen ve o tarihten bu yana geliştirilmeye devam edilen ASYA’nın özellikle tam teçhizat intikale çıkan güvenlik görevlilerinin teçhizatlarını taşımasına yardım edeceği ve onlarca kilo yük taşıyan görevlilerin yorulmasını engelleyeceği kaydedildi.

Piyadelerin daha uzun süre görev almasını ve daha uzun mesafelere seyahat edebilmesini sağlamak adına geliştirilen “exoskeleton” teknolojileri arasında gösterilen ASYA’nın, Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen muadilleriyle yarışacak düzeyde olduğu da açıklananlar arasında yerini aldı.