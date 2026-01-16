Mercedes'ten Çok Sayıda Yeni Araba Geliyor! Planları Ortaya Çıktı

Mercedes'in 2026 yılına dair planları açıklığa kavuştu. Geçtiğimiz günlerde makyajlı aracını duyuran otomobil devi, bu yıl içinde çok daha fazlasını sunmaya hazırlanıyor. Gelecek aylarda birçok yeni otomobil tanıtacak olan şirket, geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni bir araç yelpazesine sahip olacak.

Mercedes'in 2026 Planlarında Neler Var?

Mercedes sevenler için 2026 son derece önemli bir yıl yıl olacak. Şirket, C serisi tarihinde ilk kez tamamen elektrikli bir versiyonu yollara sürecek. Bu model hiçbir şekilde içten yanmalı motor içermeyecek. Yeni elektrikli GLC ile benzer özellikleri paylaşacak. Ayrıca bu yıl daha büyük GLE ve GLS modelleri küçük bir makyaj sürecinden geçecek.

Yeni nesil GLA, 2026'da elektrikli bir versiyonla beraber gelecek. Bu araç, markanın içten yanmalı motorlu ve elektrikli araçlarını tek bir ürün yelpazesinde birleştirecek ve EQA modellerinin yerini alacak. Affalterbach merkezli Mercedes-AMG, ilk elektrikli otomobilinin piyasaya sürülmesinden on yılı aşkın bir sürenin ardından özel bir platform üzerine inşa edilen ilk modelini piyasaya sürecek.

Geçen yılki GT XX konsepti ile ön izlemesi yapılan süper sedan, üretimine son verilen AMG GT 4-Door Coupe'un elektrikli yeni modeli olacak. Aynı platforma dayanan bir elektrikli SUV modelinin de yolda olduğu belirtildi fakat 2027 yılından önce yollara sürülmesi planlarında yok.

Bu arada birkaç gün önce makyajlı Mercedes S serisine dair önemli ayrıntıları paylaşan marka, çıkış tarihi olarak 29 Ocak'ı işaret etti. Aracın yarısından fazlası yeniden tasarlanıyor. Toplam güç 74 beygir artarken WLTP standartlarına göre 100 kilometreden fazla elektrikli menzil sunması bekleniyor.