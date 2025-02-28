Mercedes, 2027 E-Class EV ile Köklü Bir Alışkanlıktan Vazgeçiyor

Mercedes, elektrikli araç serisinde önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Alman otomobil devi, yeni E-Class EV, şu anki EQE modelinin "yumurta" formundan uzaklaşarak daha geleneksel bir sedan tasarımına sahip olacak.

Bu yeni modelin ilk test mulesi (prototipi) karla kaplı bir yolda görüntülendi. İşte detaylar:

Sessizlik İsteyenler İçin İdeal

Mercedes, yeni E-Class EV'de referans düzeyinde iç mekan sessizliği vaat ediyor. Ayrıca, L2++ ve L3 otonom sürüş yetenekleriyle donatılacak olan model, yazılım ve bağlantı teknolojilerinde de en son yenilikleri sunacak.

Elektrikli E-Class, MB.EA platformunu kullanacak, ICE (içten yanmalı motor) versiyonu ise mevcut MRA2 mimarisini koruyacak.

Alışılmadık Tasarımlar Bir Kenara

Yakalanan test mulesi, dış görünüm olarak mevcut EQE'yi andırıyor, ancak bu sadece bir kamuflaj.

Mercedes, yeni E-Class EV'de daha uzun bir kaput, dik bir ön cam ve geniş bir arka "overhang" ile daha klasik bir sedan tasarımına odaklanmış—ki bu da EQE'nin alışılmadık tasarımından hoşlanmayanlar için iyi bir haber.

Mulesin tekerlek pozisyonu, yeni E-Class EV'in 3.120 mm'lik EQE dingil mesafesinden daha kısa ama mevcut W214 E-Class'ın 2.961 mm'lik dingil mesafesinden daha uzun olacağını anlayabiliriz.

Ne Zaman Çıkacak?

Mercedes, elektrikli araçlarında tasarım konusunda geri adım atarak daha geleneksel bir çizgiye dönüş yaparken, bu aracın çıkışı için en yakın tarih 2027 olacak.

Söz konusu tarih ICE versiyonunun da büyük bir makyaj göreceği bir döneme denk geliyor. Önümüzdeki yıllarda, mulesler yerine son üretim gövdesine sahip kamufle prototipler görmeye başlayacağız.

Otomobilin fiyatı hakkında henüz bir bilgi yok.