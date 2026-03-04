Uçan Maybach Olur Mu? Mercedes'ten Yeni Model!

Türkiye'de ve dünyada artan trafik sorunu markaları çok farklı çözümlere yöneltmiş durumda. Bir grup mikromobilite trendini yüceltmekle uğraşırken bir grup tamamen farklı ürünlere odaklanmış durumda. Bu kapsamda Mercedes-Benz uçan bir Maybach modelini tüketiciler ile buluşturdu. İşte karşınızda Mercedes-Benz ile Airbus Corporate Helicopters tarafından geliştirilmiş özel helikopter ve detayları...

Mercedes-Benz Maybach Lüksü Bu Kez Göklerde!

Mercedes-Benz ve Airbus Corporate Helicopters tarafından geliştirilen yeni bir helikopter gökyüzünde size hem lüks bir deneyim sunuyor hem de trafik sorunlarından tamamen kurtulmanızı sağlıyor. Bu özel helikopter geçtiğimiz saatlerde Brezilya'da tanıtıldı ve şimdiden tüm dünyanın ilgisini çekmiş durumda. Airbus tarafından helikopter altyapısı geliştirilen modelin iç ve dış tasarımı Mercedes-Benz mühendisleri tarafından yapıldı.

Mercedes-Benz ve Airbus Corporate Helicopters ortaklığının ürünü olan ACH145 Mercedes-Benz Edition lüks otomobil dünyasının tasarım anlayışını havacılıkla buluşturan özel bir model olarak tanıtıldı. Sao Paulo’da düzenlenen etkinlikte görücüye çıkan helikopter markanın otomobillerinde kullandığı modern tasarım yaklaşımını kabin detaylarına taşıyor. Modelin iç mekan tasarımında Mercedes'in en lüks modellerinden esinlenilmiş bir tasarım sunuluyor.

Yüksek kaliteli deri kaplamalar, özel ahşap yüzeyler ve metal detaylar helikopterin iç mekanında dikkat çeken unsurlar arasında bulunuyor. Ayrıca kullanıcıların tercih edebileceği farklı kabin kombinasyonları sayesinde model kişiselleştirilebilir bir yapı sunuyor. Yolcu kapasitesi ise kullanım amacına göre değişebiliyor. Kabin düzeni dört ile sekiz kişi arasında yolcu taşıyabilecek şekilde yapılandırılabiliyor. Bu da modeli hem iş dünyasına hem de özel VIP taşımacılığına uygun bir seçenek haline getiriyor.

Teknik tarafta ise helikopterde Airbus tarafından geliştirilen 2 adet yüksek güçlü motor bulunuyor. Bu motorlar saatte 254 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Bunun yanında yaklaşık 650 kilometre uçuş menzili sunan helikopterin 4 saat aralıksız olarak havada kalabildiği bildiriliyor. Bu noktada 4 saat havacılık tutkunlarını pek tatmin etmeyebilir zira helikopter iç mekanda yapılan değişiklikler ile birlikte toplamda 150 kilograma yakın ek bir ağırlığa sahip.

Editörün Yorumu

Lüks veya özel üretim bir helikopter pek görmeye alışkın olduğumuz bir araç değil. Ancak Airbus gibi markalar uzun yıllardır lüks otomobil üreticileriyle çalışmakta ve özel hava araçları dizayn etmekte. Bazı okurlarımız "bunu da kim alır ki" gibi bir algıya kapılmış olabilir. Ancak bundan önceki tüm üretilen özel modellerin stokları hızlı bir şekilde bitti. Yeni ACH145 Mercedes-Benz Edition için de aynı durumun yaşanması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...