AB’den Türkiye İçin Kritik Karar: Otomobil Fiyatlarında Yeni Dönem Başlıyor

Türkiye Cumhuriyeti artık Avrupa Birliği tarafından alınan "Made in Europe" kararları kapsamına dahil. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Bolat konuyla ilgili sürece Türkiye'nin de artık dahil olacağını bildirdi. Peki "Made in Europe" kararları kapsamı nedir? Türkiye'de otomobil fiyatları bu karardan nasıl etkilenecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye “Made in Europe” Kararlarına Dahil Ediliyor!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Avrupa Birliği ile yürütülen temasların ardından önemli bir gelişmeyi tüketiciler ile paylaştı. Bolat’ın açıklamasına göre Avrupa Birliği’nin hazırlıklarını sürdürdüğü Sanayi Hızlandırma Yasası ve "AB Ürünü – Made in EU" politikası kapsamında Türkiye’nin mevcut Gümrük Birliği çerçevesinde bu sistem içerisinde değerlendirilmesini sağlayan bir yasal zemin oluşturuldu.

Avrupa Birliği ile son dönemde karşılıklı anlayış temelinde ekonomik ve ticari konulardaki yürüttüğümüz yoğun ve yapıcı diplomasi trafiğinin olumlu sonuçlar vermesinden memnuniyet duyuyoruz. Bunun son örneği olarak, AB’nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve bugün taslağı yayımlanan… pic.twitter.com/Gng1c10fQs — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) March 4, 2026

Bolat açıklamasında Avrupa Birliği ile yürütülen ekonomik ve ticari diplomasi trafiğinin olumlu sonuçlar verdiğini belirterek Türkiye’nin Avrupa değer zincirinin güvenilir ve ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Taslak düzenlemede yer alan "AB menşei" şartının Gümrük Birliği kapsamında Türkiye’yi de kapsayabilecek şekilde yorumlanması iki taraf arasındaki ticari entegrasyon açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Bu gelişme özellikle otomotiv, makine, beyaz eşya ve sanayi üretimi gibi alanlarda Türkiye’nin Avrupa üretim sistemindeki konumunu daha da güçlendirebilecek bir potansiyel taşıyor.

Made in Europe Planı Nedir?

Avrupa Birliği tarafından hazırlanan "Made in Europe" planı aslında sanayi üretimini güçlendirmeyi ve kritik sektörlerde Avrupa merkezli tedarik zincirleri oluşturmayı hedefleyen bir politika çerçevesi olarak öne çıkıyor. Bu plan kapsamında özellikle elektrikli araçlar, batarya üretimi, yarı iletkenler, yeşil enerji teknolojileri ve stratejik sanayi ürünlerinin Avrupa merkezli üretim ağlarında geliştirilmesi amaçlanıyor.

Son yıllarda artan Çin’e olan bağımlılığın, azaltılması yönündeki stratejiler Avrupa’nın üretim politikalarını yeniden şekillendirmesine neden oldu. Made in Europe yaklaşımı da bu dönüşümün önemli bir parçası olarak görülüyor. Planın temel amacı Avrupa’nın sanayi üretiminde gücünü tekrardan artırmak ve özellikle elektrikli otomobil gibi kritik sektörlerde üretimin Avrupa merkezli bir değer zinciri içerisinde gerçekleşmesini sağlamak.

Made in Europe Planı Türkiye'yi Nasıl Etkileyecek?

Türkiye’nin bu plan kapsamında değerlendirilmesi özellikle sanayi ve otomotiv sektörleri açısından önemli fırsatlar doğurabilir. Türkiye halihazırda Avrupa otomotiv üretim zincirinin önemli bir parçası konumunda bulunuyor. Bursa, Kocaeli ve Sakarya gibi şehirlerde faaliyet gösteren üretim tesisleri Avrupa pazarına önemli miktarda araç ve parça tedarik ediyor. Bu kararın orta ve uzun vadede Türkiye’de yeni üretim yatırımlarını teşvik edebileceği değerlendiriliyor.

Özellikle Avrupa pazarına erişim arayan otomobil üreticileri için Türkiye’nin stratejik bir üretim üssü haline gelmesi mümkün görünüyor. Ayrıca son dönemde Avrupa pazarına ulaşmak isteyen Çinli otomobil üreticilerinin Türkiye’de üretim veya montaj yatırımı yapma ihtimali de sık sık gündeme geliyor. Türkiye’nin Avrupa üretim zincirine daha güçlü şekilde dahil edilmesi bu tür yatırımların hız kazanmasına katkı sağlayabilir.

Bu gelişmenin kısa vadede Türkiye’de otomobil fiyatlarını doğrudan değiştirmesi beklenmiyor. Çünkü Türkiye’de araç fiyatlarını belirleyen en önemli faktörler ÖTV, KDV ve döviz kuru gibi maliyet kalemleri olmaya devam ediyor. Ancak uzun vadeye bakıldığında Türkiye'de yeni markaların üretime başlaması rekabeti arttıracak ve zorunlu olarak markaları yeni kampanyalar yapmaları yönünde teşvik edecek.

Editörün Yorumu

Çin gibi sanayisi yeni güçlenmiş ülkeler dünyada üretimin büyük oranını elinde bulundurmaya devam ediyor. Tahminlere göre ilerleyen yıllarda da Çin pazar liderliğini elinde tutmaya devam edecek. Ancak Türkiye sahip olduğu konum ve Avrupa Birliği ilişkileri sayesinde Çinli pek çok üreticinin Avrupa'ya açılan kapısı olmaya da devam edecek. Bu sebeple alınan karar bu markaların Türkiye'deki üretim planlarını daha erkene çekmelerini sağlayacaktır.

