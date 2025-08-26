Aynı Anda 25 Rekor: Mercedes-Benz AMG GT XX 7 Günde Dünyayı Dolaştı!

Mercedes-Benz AMG Takımı elektrikli mobiliteyi yeni bir seviyeye taşımak için geliştirdiği Concept AMG GT XX ile tarihe geçti. İtalya’daki Nardò test pistinde gerçekleştirilen dayanıklılık sürüşünde araç en prestijli olanlardan başlayarak toplam 25 dünya rekoru kırdı. GT XX, 24 saatte 5 bin 479 kilometre yol katederek bir önceki rekordan tam 1500 km daha fazlasını kayda geçirdi. İşte detaylar...

Mercedes-AMG GT XX 25 Dünya Rekoru Kırdı!

Mercedes-AMG’nin uzun soluklu test geleneğini hatırlatan deneme geçmişteki C111 hız rekorları ve AMG ONE’ın Nürburgring başarısını andırıyor. Jules Verne’in eserine atıfla “Sekiz Günde Devr-i Alem” olarak adlandırılan koşu 40 bin 75 km’lik dünya çevresini yalnızca 7 gün 13 saat 24 dakikada tamamlama hedefiyle yapıldı. Ortalama 300 km/s sabit hız ve günlük 5 bin 300 kilometrenin üzerinde yol ile hedefe ulaşıldı.

GT XX’in kalbinde Affalterbach’ta geliştirilen yeni güç ünitesi bulunuyor. Araç üç adet eksenel elektromotor ile toplamda 1000 kW’ın üzerinde (yaklaşık 1360 bg) güç üretiyor. Bu motorlar geleneksel radyal tasarımlara göre daha kompakt ve hafif yapısıyla öne çıkıyor. Enerji yoğunluğu üç kat daha yüksek olan sistem uzun süreli stres altında bile sabit performans sağlıyor.

Batarya tarafında ise Formula 1’den esinlenen 3 binden fazla yüksek yoğunluklu NCMA hücreye sahip sıvı soğutmalı paket yer alıyor. 300 Wh/kg’ın üzerindeki yoğunluk sadece 5 dakikalık şarjla 400 km menzil kazandırıyor. 800 volt üzerinde çalışan sistem 850 kW’a varan şarj gücü sayesinde rekor kıran enerji geri kazanımı sağlıyor.

Test boyunca 35 derecenin üzerinde sıcaklık 300 km/s sabit hız ve bir haftadan fazla süren kesintisiz şarj döngüleriyle GT XX yalnızca güç ünitesinin değil batarya paketi ve yönetim yazılımının da dayanıklılığını kanıtladı. Araç pistte 3 binden fazla tur atarak rekor mesafeleri başarıyla tamamladı.

