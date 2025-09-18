Mercedes Anket Sonuçlarını Açıkladı: Kullanıcılar En Çok...

Mercedes-Benz otomobil iç mekânlarında uzun süredir devam eden dijitalleşme sürecinde önemli bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. Kullanıcıların tepkileri ve yapılan anketler sonucunda markanın aldığı karar otomotiv dünyasında dikkatleri üzerine çekti. İşte konuyla ilgili detaylar...

Mercedes-Benz: Kullanıcılar Fiziksel Düğmeleri Geri İstiyor!

Mercedes-Benz yöneticileri yapılan araştırmaların fiziksel düğme ve kontrollerin sürücüler tarafından daha pratik bulunduğunu ortaya koyduğunu açıkladı. Bu nedenle şirket direksiyon ve kokpit bölgesinde yeniden fiziksel kontrol elemanlarına yer verecek. Marka tarafından verilen bilgilere göre, yeni nesil modellerde direksiyon simidi üzerinde dokunmatik yüzeyler yerine buton, rocker ve döner kontroller kullanılacak.

Böylece sürücüler menüler arasında gezinmek veya ayarları değiştirmek için daha az dikkat dağıtan, daha hızlı çözümlerden yararlanabilecek. Bu dönüşüm, Mercedes’in yazılım tabanlı araçlarından toplanan kullanım verilerine dayanıyor. Analizlerde sürücülerin dokunmatik yüzeylerden çok fiziksel butonları tercih ettiği görülürken, özellikle güvenlik açısından bu tercihlerin önem taşıdığı vurgulandı.

Ayrıca marka yeni kabin tasarımlarında dijital ve fiziksel kontrolleri dengeli biçimde sunmayı planlıyor. Mercedes-Benz’in bu adımı, mevcut ve gelecek modellerde sürücülerin kullanım alışkanlıklarını doğrudan yansıtacak tasarım değişikliklerinin habercisi olarak öne çıkıyor. Bu noktada diğer markalardan gelen açıklamalar da Mercedes-Benz'i destekler nitelikte.

Ancak Tesla'ya baktığımızdaysa bırakın tuşları kadranları olmayan otomobiller görüyoruz. Tesla tuş veya diğer analog özellikler konusunda oldukça cimri bir marka ve tüm fonksiyonları tek bir ekranda toplamayı tercih ediyor. Estetik olarak bazıları için hoş gelebilir ancak herhangi bir sorun anında aracın farlarını bile yakmanız mümkün olmayabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...