Tesla Model 3'ün En Büyük Eksiğini Giderdi: Artık Sinyal Verebilecek!

Tesla Model 3 piyasaya çıktığı ilk andan itibaren komik eleştirilerin odağında kaldı. Araç fazla teknolojik ve düşük maliyetli olması hedeflendiği için tüm kontrollerini konsoldaki ekran üzerinden yaptırmaktaydı. Ancak bu kontrollere sinyal vermek, farları açmak veya kapatmak bile dahildi. Bu da kullanıcılar için oldukça "konforsuz" bir deneyim anlamına gelmekteydi. Peki bu sorun nasıl giderildi? İşte detaylar...

Tesla Model 3 Sinyal Koluna Sahip Oldu!

2023 yılında tanıtılan Tesla Model 3 Highland daha sade ve modern bir iç tasarım sunma hedefiyle dikkat çeken birçok yeniliği beraberinde getirmişti. Ancak vites kolunun kaldırılması ve sinyal kollarının iptal edilip direksiyona gömülü tuşlara dönülmesi kullanıcılar arasında en çok tartışılan değişiklikler arasında yer almıştı.

Aradan geçen yaklaşık iki yılın ardından Tesla, özellikle Çin pazarından gelen yoğun geri bildirimleri dikkate alarak bu radikal karardan geri adım attı. Artık Çin'deki Model 3 konfigüratöründe tüm versiyonlarda geleneksel sinyal kolu standart olarak sunuluyor.

Tesla sadece yeni üretilecek araçlar için değil mevcut Model 3 Highland sahipleri için de fabrika destekli bir çözüm geliştiriyor. “Model 3 Direksiyon Sinyal Kolu Modifikasyonu” adı verilen aksesuar Eylül ortasından itibaren Tesla’nın çevrim içi mağazasında ve mobil uygulamasında satışa sunulacak. Yaklaşık 2.499 yuan (349 dolar) fiyat etiketine sahip yükseltme yalnızca Tesla Servis Merkezleri tarafından uzman teknisyenler eşliğinde monte edilebilecek.

Bu işlemle birlikte sadece sinyal kolu değil mevcut direksiyon da değiştirilerek üzerindeki sinyal tuşları tamamen devre dışı bırakılıyor. Yeni sinyal kolunun tasarımı ise Tesla’nın yakın dönemde tanıttığı Model Y Juniper ile oldukça benzerlik gösteriyor. Daha ince, modern ve sürüş ergonomisine uygun bir yapı sunulması hedefleniyor.

İlk etapta yalnızca 7 Şubat 2025 sonrası üretilen Model 3 Highland modelleriyle uyumlu olacak modifikasyon ilerleyen dönemde diğer Highland üretim aralıklarıyla da entegre edilebilecek. Model 3’ün Tesla’nın en çok satan modeli olduğu düşünüldüğünde bu donanım değişikliğinin Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarına da taşınması oldukça olası. Ancak şirketin şimdilik önceliği müşteri tepkisinin en yoğun olduğu Çin pazarı ve yüksek satış hacmine sahip modeller.