Mercedes “Elektrik Yetmez” Dedi: V8’li AMG CLE Yolda!

Son dönemlerde Mercedes-Benz özellikle hibrit ve elektrikli otomobillere ağırlık vermiş durumdaydı. Ancak bu planlama özellikle saf sürüş karakteri seven kullanıcılar tarafından hoş karşılanmamaktaydı. Bu noktada AMG son sözünü V8 motorlu CLE AMG ile söylüyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Mercedes-Benz AMG CLE V8 Motor İle Geliyor!

Mercedes-AMG son dönemlerde önemli bir proje üzerinde çalışıyor. Elektrikli otomobillere söylenecek son söz olarak adlandırılan bu proje yeni AMG CLE'yi kapsıyor. Ancak bu kez Mercedes-Benz AMG mühendisleri geleneklerine bağlı kalarak V8 bir güç ünitesini araca ekliyor.

Mercedes'in Mythos serisinin ikinci modeli olacak olan bu otomobil, 2024’te tanıtılan SL PureSpeed’in ardından AMG’nin en füturistik projelerinden biri olarak konumlanıyor. Prototipler şu anda İsveç’te zorlu kış testlerinden geçerken aracın sınırlı sayıda üretileceği ve 2027’de müşterilere teslim edilmeye başlanacağı ifade ediliyor.

(Mercedes-Benz CLE AMG 63'e ait Nürburgring test videosu)

Araç 600 hp gücünde çift turbo beslemeli 4.0 litrelik V8 motorla gelecek. Motorda sadece yarış otomobillerinde kullanılan özel bir krank yapısı mevcut. Daha önce sadece en ekstrem AMG modellerinde kullanılan bu yapı motorun daha yüksek devir çevirmesine ve çok daha keskin gaz tepkileri sunmasına olanak tanıyor.

Aracın 0-100 km/s performansının 4 saniyenin altında kalması ve maksimum 300 km/s hıza ulaşması bekleniyor. Peki siz yeni Mercedes-Benz amg CLE hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...