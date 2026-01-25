Elon Musk Üzgün: Akıllı Telefon Devinin İlk Otomobili, Tesla'yı Ezdi Geçti!

Otomotiv dünyasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 2023 yılında piyasaya sürdüğü SU7 adlı aracıyla giriş yaptığı otomotiv dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Şirket, 2025 yılı satış verilerine göre Tesla’nın uzun yıllardır en çok satan otomobillerinden Model 3’ü geride bırakmayı başardı. Peki Xiaomi SU7 ve Tesla Model 3 kaç adet sattı? İşte ayrıntılar...

Xiaomi'nin Otomobili Tesla'yı Geride Bıraktı

China Passenger Car Association tarafından paylaşılan verilere göre Çinli şirketin ilk elektrikli otomobili olan Xiaomi SU7, 2025 yılında 258 bin 164 adet satıldı. Bu rakam Tesla Model 3 içinse 200 bin 361 olarak açıklandı. Çin, dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olarak görülüyor. Xiaomi ise bu pazarda Tesla'yı geçen ilk firma oldu.

Xiaomi'nin bu başarısının arkasında birden fazla sebep bulunuyor. Bunun en önemli nedeni SU7'nin Model 3'e kıyasla biraz daha ucuz olması. Öyle ki 215 bin 900 Çin yuanı (30 bin 960 dolar) başlangıç fiyatına sahip. Ayrıca Xiaomi'nin otomobilinin 700 km menzili, Model 3'ün 606 km'lik menzilinden fazla.

Bununla birlikte HyperOS desteği, ücretsiz sürücü destek özellikleri, Xiaomi ekosisteminin sağladığı avantajlar ve otomobil satın almak isteyenler için yüksek hızda üretim yapabilmesi, Xiaomi'yi öne geçiren diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Tesla Model 3, 2019'da Çin'de piyasaya sürüldüğünde bütçe dostu fiyatı ve dikkat çekici özellikleri ile dikkat çekmiş, uzun bir süre liderliğini korumayı başarmıştı. Ancak Xiaomi SU7, Çinli tüketicilerin benimsediği bir otomobil olmayı başardı. Bu da zirvenin sahibini değiştirdi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.