Çok Sevilmişti! Mercedes-Benz CLA’nın Daha Erişilebilir Versiyonu Tanıtıldı!
Mercedes-Benz sevilen elektrikli CLA modeli için yeni bir versiyon tanıttı. Yeni CLA daha düşük batarya kapasitesi ile daha uygun fiyatlı olacak. İşte detaylar
⚡ Önemli Bilgiler
- Mercedes-Benz çok sevilen elektrikli CLA versiyonu için yeni bir varyantı satışa sundu.
- İlk tanıtılan versiyonda 85 kWh batarya ile satışa sunulan modelin daha erişilebilir versiyonu 71 kWh bataryaya sahip.
- 71 kWh bataryaya sahip yeni CLA Avrupa'da satışa sunuldu, Türkiye'ye gelmesi de bekleniyor.
Mercedes-Benz geçtiğimiz yaz ayında tanıttığı elektrikli CLA modeli için yeni bir versiyonu pazara sundu. Daha düşük batarya kapasitesi ile ilk versiyon CLA modeline kıyasla daha uygun fiyatlı olan yeni versiyon özellikle Avrupa pazarında rekabetçi fiyatı ile öne çıkıyor. Peki baz versiyon Mercedes-Benz CLA tüketicilere neler sunacak? İşte detaylar...
Elektrikli Mercedes-Benz CLA Artık Daha Erişilebilir!
Türkiye'de çok sevilen elektrikli Mercedes-Benz CLA artık daha erişilebilir. Avrupa'da tanıtılan yeni versiyon sahip olduğu 71 kWh kapasiteli NMC bataryası ile ilk tanıtılan 85 kWh bataryalı versiyona göre daha uygun fiyatlı. Ancak batarya tarafındaki düşüş sizi korkutmasın. Zira yaıynlanan verilere göre iki otomobil arasındaki menzil kapasitesi farkı yok denecek kadar az seviyede.
Paylaşılan resmi verilere göre 71 kWh bataryalı yeni elektrikli CLA, WLTP ölçümlerine göre 674 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bunun yanında 250 kW DC hızlı şarj desteği de bulunuyor. Mercedes’in açıklamasına göre araç, yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa yaklaşık 20 dakikada ulaşabiliyor. Motor tarafında ise arkadan itişli yapı korunarak 272 beygir güç ve 335 Nm tork üreten elektrik motoru sayesinde sedan kasa tipine rağmen sportif sürüş karakteri korunmuş durumda.
Yeni CLA'nın menzil tarafında büyük bir düşüş yaşamamasının sebebi aslında sahip olduğu sürtünme katsayısında gizli. Zira CLA sahip olduğu aerodinamik yapısı sayesinde oldukça düşük bir sürtünme katsayısına sahip. Bununla birlikte ağırlık noktası oldukça dengeli bir şekilde ayarlanmış olan otomobil menzil konusunda diğer elektrikli otomobillere kıyasla çok daha avantajlı bir konuma geçiyor.
Yeni elektrikli Mercedes CLA’nın Avrupa satış fiyatı 50 bin 228 euro olarak açıklandı. Almanya’da uygulanan indirimlerle birlikte fiyatın yaklaşık 50 bin euro seviyesine kadar düştüğü ifade ediliyor. Bu konumlandırma modelin Avrupa’da Hyundai Ioniq 6 gibi uzun menzilli elektrikli sedanlara karşı daha ulaşılabilir bir alternatif haline geldiğini gösteriyor. Türkiye tarafında ise otomobilin satışıyla alakalı resmi bir takvim açıklanmış değil.
Mercedes-Benz A Serisi Tarih Oluyor! Yerine Ne Gelecek?
Mercedes-Benz A Serisi için artık yolun sonu gözüktü. Yeni model bilinen A Serisi formundan çok uzak olacak. İşte konuyla ilgili detaylar...
Peki siz yeni Mercedes-Benz CLA hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...
Sıkça Sorulan Sorular
Elektrikli Mercedes-Benz CLA Türkiye'de hangi versiyon ile ne kadara satılıyor?
Şu anda aktif olarak Türkiye'de satılan elektrikli Mercedes-Benz CLA 85 kWh bataryaya sahip versiyon ile satılmakta. Satış fiyatı ise 4 milyon 657 bin TL.