Üstü Açık G Serisi Olur Mu? Mercedes-Benz'den Yeni Model!

Lüks denince akla gelen ilk otomobillerden biri şüphesiz Mercedes-Benz G Serisi'dir. Bu noktada G Serisi uzun yıllardır üretilmeye devam ederken çeşitli firmalar tarafından da cabrio, 6x6 gibi özel tasarım modellere dönüştürüldü. Ancak ilk kez cabrio bir G Serisi Mercedes-Benz tarafından sunulacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Cabrio Mercedes-Benz G Serisi İlk Kez Görüntülendi!

Mercedes, uzun süredir konuşulan G Serisi Cabriolet projesini sonunda doğruladı ve global tanıtım öncesinde kamuflajlı yeni görüntüleri paylaştı. Fotoğraflar, üstü açık yeni G-Wagon’un dört kapılı formda geleceğini güçlü şekilde işaret ediyor. Üretimi yıllar önce durdurulan Cabriolet gövde seçeneğinin geri dönüyor olması G ailesi için dikkat çekici bir adım niteliğinde.

Paylaşılan görüntüler klasik kısa tavanlı eski G Cabrio’dan oldukça farklı bir tasarım anlayışı gösteriyor. Tavan çizgisi Landaulet tarzını andıracak şekilde arka bölüme doğru uzatılmış durumda. Bu yapı hem aracın daha modern görünmesini sağlıyor hem de üst kısmın daha geniş bir mekanizma ile katlanacağını düşündürüyor. Yeni prototipte beş kapının bulunması ise modelin artık tamamen fabrikasyon bir cabrio olarak tasarlandığını sonradan dönüştürme işlemlerinin devrinin kapandığını gösteriyor.

Teknik tarafta Mercedes’in önceki ultra lüks Landaulet seviyesinde bir yaklaşım planlamadığı belirtiliyor. V12 motorlu, portal akslı gösteriş odaklı bir yapı yerine daha ulaşılabilir daha güncel bir Cabriolet sunulacağı tahmin ediliyor. Aynı şekilde elektrikli G580’e dair bir ibare bulunmaması modelin içten yanmalı G-Serisi üzerinden geliştirildiğini düşündürüyor.

Yeni model için lansman tarihi henüz açıklanmamış olsa da yıl sonuna yaklaşılması tanıtımın çok uzak olmadığını gösteriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...