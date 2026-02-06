Mercedes GLB 250+ Türkiye Fiyatı ile Şaşkına Çevirdi

Mercedes GLB 250+ ilk tanıtıldığından bu yana en çok merak edilen soruların başında Türkiye'de ne kadar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı geliyordu. Aracın konfigürasyon sayfası ile birlikte Mercedes GLB 250+'ın Türkiye fiyatı da ortaya çıktı. Yakın zamanda tanıtılan bu araba pek ulaşılabilir bir fiyat aralığına sahip olmayacak gibi görünüyor.

Mercedes GLB 250+'ın Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Yeni Mercedes GLB 250+'ın Türkiye'deki başlangıç fiyatı, 5 milyon 352 bin 932 TL olarak belirlendi. Araç daha önce Almanya'da 59.048 euro (3 milyon 38 bin 187 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Karşılaştırma yapıldığında iki fiyat arasında neredeyse bir uçurum olduğunu söylemek mümkün.

Mercedes GLB 250+ Özellikleri

Tanıtılmasından bu yana oldukça kısa bir zaman geçen Mercedes GLB 250+, elektrikli bir model olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok konfor odaklı ve şehir içi kullanıma odaklanan bu model, özellikle uzun menzili ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yedi yolcuya kadar kapasite sunan araba, 590 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Enerji seviyesi düşmesi hâlinde sizi en uygun şarj noktasına yönlendiren araç yalnızca 10 dakikalık bir şarjla size 260 kilometre menzil sunuyor ki bunun en büyük avantajı, şehirler arası seyahat ederken görülüyor. Küçük bir kahve molasının ardından yola koyulmak için size yeterli menzili sağlıyor.

Bu arabanın diğer bir dikkat çekici yanı, manevra desteğine sahip olması. Özellike park alanında düşük hızla geri giderken olası bir çarpışma algılanması durumunda sistem otomatik frenleyerek aracı durdurabiliyor. Bu engeller ayrıca 360 derece kameralar sayesinde de kolay bir şekilde fark edilebiliyor.

Aracın özellikle iç kısmına çok fazla özen gösterildiğini belirtmek mümkün. Öyle ki iç tarafa geçtiğimizde ön taraftaki yolcu için 14 inçlik bir ekran olduğunu görüyoruz. Panoramik tavan, daha ferah bir iç ortam sağlarken ambiyans aydınlatması ile sizi âdeta bambaşka bir dünyada seyir hâlindeymişsiniz gibi hissettiriyor.