140. Yıla Özel: Mercedes-Benz GLC Special Edition 140 Tanıtıldı!

2026 yılı Mercedes-Benz için oldukça özel bir yer tutuyor. Zira 140. yılını kutlayan şirket buna özel olarak yeni bir GLC Serisi'ni piyasaya sürüyor. Peki yeni Mercedes-Benz GLC Special Edition 140 tüketicilere neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Mercedes-Benz GLC Special Edition 140 Özellikleri!

Mercedes-Benz, GLC Special Edition 140 ile mevcut GLC nesline iddialı bir final hazırlamış durumda. Bu özel versiyon İtalya pazarına özel olarak sunulurken motor seçenekleri tarafında yalnızca dizel altyapı tercih ediliyor.

Yeni GLC 197 beygir güç üreten GLC 220 d 4Matic ve 333 beygir güç sunan GLC 300 d 4Matic PHEV (hibrit) üniteler ile satışa çıkıyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonda 2.0 litrelik dizel motor elektrik motoru ile destekleniyor.

31,2 kWh kapasiteli batarya sayesinde GLC 300 d PHEV, tamamen elektrikli sürüşte 122 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Bu değer sınıfındaki birçok rakibini geride bırakırken günlük şehir içi kullanımı neredeyse tamamen elektrikli hale getiriyor.

Donanım tarafında ise GLC Special Edition 140 20 inç jantlar, AMG Line ve Night dış tasarım paketleri, Digital Light farlar ve AMG Line iç mekan donanımlarını standart olarak sunuyor.

Bunlara ek olarak ısıtmalı ön koltuklar, gelişmiş ambiyans aydınlatması, parmak izi okuyucu, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ve park asistanı gibi birçok teknoloji de bu özel serinin donanım listesinde yer alıyor.

Tüm bu özelliklerin paket halinde sunulması, müşterilere yaklaşık 14 bin euro seviyesinde bir avantaj sağlıyor. Teslimat tarihi henüz netleşmemiş olsa da, GLC Special Edition 140’ın yeni nesil GLC satışa çıkmadan önce İtalya’daki kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Güçlü motor seçenekleri, uzun elektrikli menzili ve zengin donanımıyla bu özel seri GLC ailesi için oldukça iddialı bir kapanış modeli olarak öne çıkıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...