Traktör Bile Var: İşte Mercedes-Benz Unimog'un İlk Kez Göreceğiniz Versiyonları!

Arazi araçlarını sevenler çok iyi bilirler ki Unimog'dan daha iyisi henüz üretilmedi. Arazi araçlarının atası olarak kabul edilen Mercedes-Benz Unimog; farklı tasarımı, kullanışlı olması ve farklı kasa tipleriyle ihtiyaca uygun şekilde üretilmesiyle dünyada büyük bir ün kazandı. Bu haberimizdeyse sizler için Mercedes-Benz Unimog Müzesi'nde yer alan ancak hiç görmediğiniz modelleri listeledik. İşte detaylar...

Daha Önce Görmediğiniz Unimog Türevleri!

Mercedes-Benz denildiğinde akla genellikle lüks otomobiller gelse de markanın Unimog ailesi yıllar boyunca oldukça sıra dışı modellere de ev sahipliği yaptı. Kimi zaman tarım kimi zaman arazi kimi zaman ise tamamen gösteri amaçlı üretilen bu araçlar Unimog’un ne kadar geniş bir potansiyele sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

MB-Trac: Traktör Dünyasında Mercedes Yorumu!

1960’ların sonlarına gelindiğinde tarım sektöründe daha güçlü ve aynı zamanda uygun maliyetli traktörlere olan ihtiyaç hızla artmıştı. Unimog, başlangıçta “traktöre daha medeni bir alternatif” olarak tasarlansa da zamanla çok daha geniş kullanım alanlarına yayılmıştı. Bu durum Mercedes-Benz’i, tamamen tarıma odaklı yeni bir model geliştirmeye yöneltti.

Sonuç olarak MB-Trac ortaya çıktı. Bağımsız bir traktör olarak konumlanan bu model, üretim maliyetlerini düşük tutmak adına Unimog U406 serisiyle birçok ortak parça paylaştı. Orta konumlu kabini, dört eşit boyutlu tekerleği ve yüksek dayanıklılığı sayesinde MB-Trac, döneminin en dikkat çekici traktörlerinden biri haline geldi.

Brabus Unimog U500: Lüks ve Çılgınlık Bir Arada

Brabus denince akla genellikle yüksek performanslı AMG tabanlı modeller geliyor. Ancak firmanın en sıra dışı projelerinden biri, Unimog temelli U500 oldu. Brabus, bu modelde standart Unimog’u alıp adeta bir “arazi süper aracı”na dönüştürdü.

Krom ön-arka tamponlar, yeniden tasarlanan kasa, devrilme önleyici bar ve lüksle zenginleştirilmiş bir iç mekân bu paketin parçalarıydı. 6,0 litrelik dizel motor ise 282 beygir güç ve 1120 Nm tork üretiyordu. Sadece beş adet üretilen Brabus Unimog U500’ün her biri 260 bin euronun üzerinde fiyatla satıldı.

Mini Unimog’lar

Dünyanın en büyük Unimog koleksiyonlarında yalnızca gerçek araçlar değil, mini versiyonlar da yer alıyor. Unimog U1300’ü andıran bu minik modeller, hatta şnorkel detaylarıyla bile donatılmış durumda.

Elbette gerçek bir arazi performansı sunmaları beklenmiyor, ancak Unimog efsanesinin ne kadar ileri taşındığını görmek açısından oldukça eğlenceli örnekler.

Peki siz bu farklı Unimog modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...