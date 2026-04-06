Mercedes’ten Radikal Karar: Yarım Direksiyonlu EQS Geliyor!

Mercedes-Benz, makyajlanan yeni EQS modeliyle birlikte dikkat çekici bir değişime hazırlanıyor. Şirket tarafından doğrulanan bilgilere göre yeni EQS modelinde yarım direksiyon simidi sunulacak. Bu tasarımın arkasında ise tamamen yeni "steer-by-wire" direksiyon sistemi tasarımı yer alıyor. Peki makyajlı Mercedes-Benz EQS neler sunacak? Yeni direksiyon sistemi "steer-by-wire" nedir? İşte konuyla ilgili detaylar...

Mercedes EQS Yarım Direksiyon Simiti ile Mi Gelecek?

Mercedes-Benz makyajlanan yeni EQS modelinde "steer-by-wire" isimli yarım direksiyon simidi seçeneği sunacağını doğruladı. Klasik direksiyon tasarımından farklı olan bu yapı üst kısmı kesilmiş bir direksiyon formuna sahip. Bu sayede dijital gösterge paneli daha net görülebiliyor ve kokpit tasarımı daha futuristik bir hale geliyor.

Yarım direksiyon tasarımı daha önce Tesla ve Lexus gibi markalarda da kullanılmıştı. Mercedes-Benz ise bu tasarımı yeni nesil direksiyon teknolojisiyle birlikte sunacak. Bu sayede kullanımın daha doğal ve kolay olması hedefleniyor. Ayrıca yeni direksiyon tasarımı ile EQS sürücülerine daha sportif bir hissiyat sunmak hedefleniyor.

Steer-by-Wire Direksiyon Sistemi Nedir?

Yeni EQS modelinde kullanılacak olan steer-by-wire sistemi direksiyon simidi ile tekerlekler arasındaki mekanik bağlantıyı tamamen ortadan kaldırıyor. Direksiyon hareketleri elektronik sinyaller aracılığıyla tekerleklere aktarılıyor. Bu sayede direksiyon oranı (dönüş ve manevra çapı) sürüş hızına göre otomatik olarak değiştirilebiliyor.

Bu teknoloji özellikle düşük hızlarda büyük avantaj sağlıyor. Zira park sırasında direksiyonun dönme turu sayısı ciddi şekilde azalıyor ve küçük bir hareketle tekerlekler tam dönüş açısına ulaşabiliyor. Ayrıca mekanik bağlantı olmadığı için bozuk yollardaki titreşimlerin direksiyon simidine iletilmesi de engelleniyor.

Steer-by-Wire Direksiyon Sistemi Hangi Modellerde Kullanılacak?

Steer-by-wire sisteminin ilk olarak makyajlı EQS modelinde sunulması bekleniyor. Daha sonra bu teknolojinin diğer elektrikli Mercedes-Benz modellerinde de yer alabileceği ifade ediliyor. Yeni sistem arka aks yönlendirme altyapısıyla birlikte çalışarak manevra kabiliyetini artırmayı hedefliyor.

Makyajlı Yeni Mercedes-Benz EQS Ne Zaman Tanıtılacak?

Makyajlı Mercedes-Benz EQS modelinin 2026 yılı içerisinde tanıtılması ve yıl içinde satışa sunulması bekleniyor. Gelen bilgilere göre modelin uluslararası bir otomobil fuarında sahneye çıkması muhtemel görünüyor. Özellikle Münih IAA Mobility 2026 fuarı, makyajlı EQS modelinin tanıtımı için en güçlü fuarlardan biri olarak öne çıkıyor.

Editörün Yorumu

Mercedes’in yarım direksiyon ve steer-by-wire sistemine geçmesi otomobil dünyasında önemli bir değişim anlamına geliyor. Direksiyon sisteminin tamamen elektronik hale gelmesi gelecekte otonom sürüş teknolojilerinin daha hızlı yaygınlaşmasına zemin hazırlayabilir. Ayrıca bu hamle EQS modelini segmentindeki diğer modellere kıyasla daha futuristik bir noktaya taşıyabilir. Ancak mekanik hissiyatın kaybolması bazı sürücüler açısından hoş karşılanmayabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...