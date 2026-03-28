Türkiye'de Çok Satar: 730 Km Menzilli Volkswagen ID.UNYX 08 Tanıtıldı!

Volkswagen, Çin pazarına özel geliştirdiği yeni elektrikli SUV modeliyle dikkatleri üzerine çekti. XPeng ile ortak geliştirilen model hem yüksek menzil değeri hem de ultra hızlı şarj altyapısıyla öne çıkıyor. Tamamen bağlantılı bir elektrikli SUV olarak konumlandırılan araç markanın Çin’deki elektrikli dönüşüm planının merkezinde yer alıyor. Peki Volkswagen ID.UNYX 08 teknik özellikleri neler? Aracın satış fiyatı ne kadar ve Türkiye’ye gelecek mi? İşte detaylar...

Volkswagen ID.UNYX 08 Teknik Özellikleri Neler?

Motor seçenekleri: Tek motor (RWD) / Çift motor (AWD)

Güç: 308 HP (RWD) / 496 HP (AWD)

Batarya: 82.4 kWh / 95 kWh LFP (CATL)

Menzil (CLTC): 630 km / 730 km

Şarj altyapısı: 800V mimari

Çekiş: Arkadan itiş / Dört tekerlekten çekiş

Uzunluk: 5.000 mm

Genişlik: 1.954 mm

Yükseklik: 1.672 mm

Aks mesafesi: 3.030 mm

Volkswagen ID.UNYX 08, teknik tarafta segmentinin iddialı modellerinden biri olarak konumlanıyor. Araç, 800V elektrik mimarisi sayesinde ultra hızlı şarj desteği sunarken bataryasını yüzde 10’dan yüzde 80 seviyesine yaklaşık 20 dakikada doldurabiliyor. Tek motorlu arkadan itişli versiyon 308 beygir güç üretirken çift motorlu dört tekerlekten çekişli versiyon 496 beygir seviyesine kadar çıkıyor.

CATL üretimi 82.4 kWh ve 95 kWh kapasiteli LFP batarya seçenekleriyle sunulan model, CLTC ölçümlerine göre 630 km ile 730 km arasında menzil vadediyor. 5 metreye ulaşan uzunluğu ve 3 bin 30 mm aks mesafesiyle büyük SUV sınıfında konumlanan ID.UNYX 08 hem performans hem de menzil tarafında güçlü bir denge sunmayı hedefliyor.

Volkswagen ID.UNYX 08 Fiyatı Ne Kadar?

Volkswagen, ID.UNYX 08 modelini Çin’de 239 bin 900 yuan ile 299 bin 900 yuan fiyat aralığında ön siparişe açtı. Açıklanan bu rakamlar yaklaşık 34 bin 500 dolar ile 43 bin 500 dolar bandına karşılık geliyor. Güncel kur hesaplamasıyla değerlendirildiğinde modelin başlangıç fiyatı -vergiler hariç- yaklaşık 1,5 milyon TL seviyesine denk gelirken, üst donanım seçeneklerinde bu rakam 1,9 milyon TL bandına kadar yükseliyor.

Türkiye pazarında satılan benzer elektrikli SUV modellerine bakıldığında ise fiyatların daha yüksek seviyede olduğu görülüyor. Örneğin Türkiye’de satışta bulunan Tesla Model Y Long Range versiyonu yaklaşık 2,5 milyon TL bandından başlayan fiyatlarla sunuluyor. Boyut olarak daha büyük gövde yapısı, 800V hızlı şarj altyapısı ve 700 km’ye yaklaşan menzil değeri dikkate alındığında Volkswagen ID.UNYX 08’in Çin fiyatlandırmasının oldukça agresif olduğu söylenebilir. Modelin Türkiye’ye gelmesi halinde fiyatın vergi ve lojistik maliyetleri nedeniyle önemli ölçüde değişmesi bekleniyor.

Volkswagen ID.UNYX 08 Türkiye'ye Gelecek mi?

Volkswagen ID.UNYX 08 şu an için yalnızca Çin pazarı için geliştirildi. Model, Volkswagen’in "Çin’de, Çin için" stratejisinin ilk ürünü olarak konumlandırılıyor. Bu nedenle Avrupa veya Türkiye lansmanına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ayrıca araçta kullanılan yazılım altyapısı ve XPeng iş birliği, modelin kısa vadede Çin dışına çıkmayabileceğini gösteriyor.

Editörün Yorumu

Volkswagen ID.UNYX 08, markanın Çin pazarında yeniden güç kazanmak için attığı en agresif adımlardan biri. 800V mimari, 700 km’ye yaklaşan menzil ve güçlü donanım seviyesi, modelin doğrudan Tesla ve Çinli üreticilerle rekabet edecek şekilde geliştirildiğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...