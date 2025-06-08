Mercedes Maybach Rakibi: Huawei S800 Sipariş Rekoru Kırdı!
Mercedes-Benz Maybach tahtından olacak gibi! Huawei ve JAC ortaklığında geliştirilen Maextro S800 satış rekorları kırıyor. İşte detaylar...
Huawei ve JAC ortaklığında geliştirilen ve piyasaya sürülen lüks elektrikli sedan Maextro S800 kelimenin tam anlamıyla rekora koşuyor diyebiliriz. Yeni lüks sedan özellikle makam otomobili noktasında köklü markalara meydan okuyor. Gelen bilgilere göre Maextro S800 satış rekorları kırdı. İşte konuyla ilgili detaylar...
5.5 Metrelik Dev Lüks Sedan 1 Haftada Sipariş Rekoru Kırdı!
Elektrikli otomobil pazarında dikkat çekici bir hamle Çin’den geldi. Huawei ve JAC ortaklığında geliştirilen lüks elektrikli sedan Maextro S800 satışa sunulduğu ilk haftada 3 bin 600 sipariş toplayarak büyük bir başarıya imza attı. 98 bin 500 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çeken model,Mercedes-Maybach S-Serisi gibi ultra lüks rakiplere meydan okuyor.
Özellikle lansmanının ardından geçen ilk 24 saatte 1600 adet sipariş toplanması modelin pazardaki etkisini hızla gösterdi. Üstelik bu siparişlerin yaklaşık yüzde 70’i tam 141 bin 600 dolarlık en üst donanım seviyesi için verildi. Bu talep grafiği üretici cephesinde yüksek beklentileri de beraberinde getirdi.
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Huawei ve JAC aylık ortalama 8 bin 300 satış ile yıllık 100 milyar yuan gelir hedefliyor. Modelin üretim sürecinde JAC modüler platform ve üretim altyapısından sorumluyken Huawei otonom sürüş teknolojileri, bilgi-eğlence sistemleri ve diğer temel bileşenleri sağlıyor.
Aracın pazarlama ve dağıtımı ise HIMA adlı ortak bir satış ağı aracılığıyla yürütülüyor. Kısacası JAC mekanik Huawei elektronik sorumluluğu üzerine alarak kendilerinin ortak olarak güvendiği başka bir şirkete otomobilin pazarlamasını yaptırıyorlar.
Maextro S800 Teknik Özellikleri!
- Marka ve ortaklık: Huawei – JAC
- Araç tipi: Lüks sedan
- Gövde uzunluğu: 5.5 metre
- Motor yapısı: Çift motorlu (ön ve arka aks)
- Güç: 390 kW (yaklaşık 523 beygir)
- Batarya kapasitesi: 95 kWh
- Menzil: 702 km (CLTC ölçüm standardına göre)
- Alternatif güç ünitesi: Seri hibrit seçeneği mevcut
- Süspansiyon: Adaptif süspansiyon sistemi Çekiş: Dört çeker
- Otonom sürüş: 4 adet LiDAR sensörlü gelişmiş seviye otonom sistem
- Başlangıç fiyatı: 98 bin 500 dolar
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