Rakipler Arası Anlaşma: Geleceğin Mercedes'leri BMW Motoru Taşıyacak!

Otomotiv dünyasının köklü devlerinden Mercedes-Benz, beklenmedik bir durumla karşı karşıya. Şirket, daha öncesinde belirlediği gelecekteki 10 yıl içerisinde içten yanmalı motorları tamamen terk etme planından geri adım attı. Analistlere göre elektrikli araçlara geçişin özellikle premium segmentte öngörülenin altında kalması, Mercedes'i bu stratejik değişikliğe zorladı.

Öte yandan bu karar, otomobil üreticisini içten yanmalı motor tedariki konusunda hazırlıksız yakalanmasına neden oldu. Özellikle yeni CLA-Serisi gibi üst düzey modeller için yeterli motora sahip olmayan Mercedes, bu sorunu çözmek için en büyük rakiplerinden biri olan BMW ile masaya oturabilir. İşte detaylar!

Mercedes, Yeni Hibrit Araçlarında BMW Motoru Kullanacak

Güvenilir kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Mercedes CEO'su Ola Källenius’un girişimiyle iki şirket arasında motor tedariki konusunda görüşmeler sürüyor. Konu hakkında yayınlanan bir raporda, Källenius'un yaklaşık bir yıl önce BMW ile ilk kez temas kurduğu ve o günden bu yana iki şirketin teknik detaylar üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

İddialara göre eğer iki dev arasındaki anlaşma planlandığı gibi ilerlerse, BMW 2027 yılından itibaren Mercedes'e motor tedarik etmeye başlayabilir. İlk etapta firmanın turbo şarjlı 2.0 litrelik dört silindirli B48 motorunun Mercedes'in yaklaşmakta olan yeni hibrit modellerine güç vereceği söyleniyor.

Raporda ayrıca, potansiyel ortaklığın sadece benzinli motorlarla sınırlı kalmayıp, dizel motorları ve diğer güç aktarma sistemi bileşenlerini de kapsayabileceği belirtiliyor. Hatta, olası gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla iki şirketin ABD'de ortak üretim yapma ihtimalli de masada.

Öte yandan bu durum BMW cephesi için bir ilk değil. Şirket, halihazırda JLR’ın Defender, Range Rover ve Range Rover Sport modelleri için çift turboşarjlı V8 motorlar üretiyor. Ayrıca Ineos’un Grenadier ve Grenadier Quartermaster modellerindeki turbo şarjlı altı silindirli motorlar ve Toyota’nın Supra modellerinde kullanılan turbo şarjlı dört ve altı silindirli motorlar yine BMW imzası taşıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce BMW'nin Mercedes-Benz'e motor tedarik etmesi ikili arasındaki rekabeti nasıl etkileyecek?