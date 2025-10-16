Artık Resmi: Meşhur İngiliz Taksileri Türkiye'de Satışta!

Yabancı filmlerde sıkça gördüğümüz meşhur siyah İngiliz taksileri artık resmi olarak Türkiye'de de satışa çıktı. Taksiciler klasikleşmiş Fiat Egea, Hyundai Accent Blue modellerinden vazgeçer mi bilemiyoruz ancak bu araçlar özellik ve opsiyon bakımından oldukça dolu diyebiliriz. İşte LEVC markası tarihçesi ve TX modelinin teknik özellikleri...

LEVC Türkiye’de Satışa Çıktı!

LEVC (London Electric Vehicle Company), kökleri 1908 yılına dayanan ve dünya genelinde Londra taksileriyle tanınan bir İngiliz üretici. Şirket geleneksel içten yanmalı taksi modellerinin üretimini sonlandırarak 2017 yılından itibaren tamamen elektrikli ve hibrit araç üretimine odaklandı.

Marka TX isimli elektrikli taksi modeliyle Avrupa şehirlerinde yaygın şekilde kullanılmaya başlarken VN5 adını verdiği ticari versiyonuyla da şehir içi taşımacılıkta yer alıyor. LEVC modelleri menzil uzatıcı elektrikli sistemleriyle dikkat çekiyor. Şirketin TX modelinde, elektrik motoruna ek olarak menzil artırıcı bir benzinli jeneratör bulunuyor.

Böylece araç tamamen elektrikli sürüş deneyimi sunarken, uzun mesafelerde menzil endişesini ortadan kaldırıyor. VN5 modeli ise aynı teknolojiyi ticari taşımacılığa uyarlıyor. Her iki araç da geniş iç mekânı, sessiz sürüşü ve şehir içi kullanıma uygun boyutlarıyla öne çıkıyor.

Türkiye’de LEVC markasının temsilciliği Royal Motors tarafından yürütülüyor. Marka, Türkiye pazarında hem bireysel kullanıcılara hem de kurumsal filolara yönelik satış yapmayı planlıyor. Avrupa’daki kullanım deneyimlerini Türkiye’ye taşımayı amaçlayan Royal Motors ilk etapta LEVC’nin taksi ve ticari araç serilerini tanıtacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...