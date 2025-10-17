Ünlü Mesajlaşma Uygulaması Yakında Bilgisayarlara Veda Ediyor!

Teknoloji devi Meta, popüler mesajlaşma platformu Messenger için bilgisayar kullanıcılarını üzecek bir karar aldı. Şirket, Windows ve macOS işletim sistemleri için geliştirilen Messenger uygulamalarını yakında tamamen kapatacak. İşte uygulamaların tarihi!

Messenger'ın Masaüstü Uygulamaları Aralık Ayında Kapanacak

Meta yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Messenger'in Windows ve macOS'lardaki masaüstü uygulamaları 15 Aralık tarihinden itibaren kullanıma kapatılacak. Bu tarihten sonra kullanıcıların eski mesajlarına erişmek veya arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etmek için farklı uygulamalara başvurması gerekecek.

Yetkililer, hala masaüstü platformu üzerinden mesajlaşmak isteyen kullanıcıların Facebook'un Windows uygulaması ile yine Facebook ve Messenger'ın masaüstü sürümlerini kullanabileceğini belirtiyor.

Öte yandan şirket masaüstü uygulamalarını neden devre dışı bıraktığına dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak pek çok kişi bu kararın arkasında uygulamanın eski popülerliğini yitirmesi yatıyor. Nitekim, birçok kullanıcının son dönemde Messenger'in masaüstü uygulamasını artık tercih etmediği gözlemleniyor.

Hatırlanacağı üzere Facebook, 2014 yılında kullanıcılarına daha kapsamlı bir mesajlaşma deneyimi sunmak amacıyla platformun mesajlaşma bölümünü Messenger olarak ayırmıştı. Ayrıca şirket daha sonra Messenger ve Instagram Direct mesajlaşma özelliklerini birleştirme girişiminde bulunmuş, ancak 2023 yılında bu fikirden geri adım atmıştı.

Sohbetlerinizi Kaybetmemek Mesajlarınızı Yedekleyin

Meta, uygulamaların kapanmasına rağmen sohbet geçmişinizin güvenle saklanmaya devam etmesi için kullanıcıların önemli bir ayarı yapmasını şart koşuyor. Yapılan açıklamaya göre sohbetlerinizi yedeklemek ve kaybolmasını önlemek için Güvenli Depolama özelliğini aktifleştirmeniz ve mesajlarınız için bir PIN kodu belirlemeniz gerekiyor.

Mesajlarınızın arşivlendiğinden emin olmak için izlemeniz gereken adımlar şöyle:

Profil resminizin üzerindeki "Ayarlar" simgesinde tıklayın Gizlilik ve Güvenlik sekmesine, ardından Uçtan Uca Şifrelenmiş Sohbetler (End-to-end encrypted chats) seçeneğine giriş yapın. Mesaj Depolama kısmına tıklayın ve "Güvenli Depolamayı Aç" seçeneğini aktif hale getirin.

Peki siz Meta'nın Messenger için verdiği bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.