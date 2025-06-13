Meta'nın ChatGPT'ye Yetişmek İçin Ödeyeceği Para Dudak Uçuklattı

Yapay zeka yarışında Google, OpenAI, DeepSeek ve Anthropic gibi rakiplerin arkasında kalmak istemeyen Mark Zuckerberg, yatırım kesesinin ağzını açtı ve Scale AI'a yatırım yaptı. Yatırım bedeli 14.3 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece şirketin neredeyse yarısını (%49) satın almış oldu. Tamamını satın almama sebebi ise tekelleşme suçlamalarına ihtimal vermemek.

Scale AI CEO'su Alexandr Wang, bundan böyle Mark Zuckerberg'e bağlı olarak çalışacak. Wang'ın "süper zeka" laboratuvarının başında olacağı ve ayrıca yönetim kurulundaki koltuğunu koruyacağı belirtildi.

Scale AI, son dönemde Katar hükümetiyle imzaladığı anlaşmayla gündeme gelmişti. Zuckerberg'in Scale AI'ı tercih etmesinin asıl nedenlerinden biri de bu ve ABD Savunma Bakanlığı ile bir AI ajan programı yürütmesi oldu.

Meta AI ve Llama 4 Hayal Kırıklığı Oldu

Meta, yapay zeka konusunda attığı adımlarda beklediği ilgiyi göremedi. Her ne kadar Meta AI asistanını WhatsApp, Instagram ve Facebook kanallarına, yani elinde tuttuğu her koza entegre etse de asistan fazla ilgi görmedi. Bir milyardan fazla kullanıcının eriştiği asistan henüz yeterli seviyede değil.

Llama 4 modelinde de işler yolunda gitmedi. Süregelen erteleme kararlarından sonra Llama 4 performans testi sonuçlarında hile yapıldığı iddiası, Meta'nın yapay zeka konusundaki itibarını zedeledi. Meta'nın devam eden davaları sebebiyle attığı her adımın hükümetler tarafından izlenmesi de cabası.

Zuckerberg, 2025'in sonuna kadar genel yapay zekaya yatırım yapmak ve yapay zekanın en güçlü adayı ChatGPT'yi geride bırakmak istiyor.