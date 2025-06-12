Herkese Ücretsiz Olan Video Oluşturma Aracı Meta AI Tanıtıldı

Meta, "Movie Gen" modelinden ilham alarak geliştirdiği video üretim aracını duyurdu. Direkt olarak Sora ve Veo 3 modellerine bir yanıt olabilir mi tartışılıyor, ancak bu yapay zeka destekli video düzenleme aracının asıl özelliği; videoları sürreal bir tarzda düzenleyebiliyor olması.

Meta AI'ın bu özelliğine, hem Edits uygulaması üzerinden, hem de direkt web sitesine giriş yaparak ulaşılabiliyor. Bu özellik şimdilik ücretsiz.

Meta AI Ücretsiz Video Düzenleme Aracı

Meta, 2022'de Make-A-Scene, Llama ve Movie Gen gibi projelerini duyurmuştu. Şimdiki proje de bunların devamı niteliğinde. Şu an ücretsiz olması sebebiyle geniş kitlelere ulaşacağı düşünülüyor ve ücretsiz bir uygulama için fena özellikler sunmuyor. Meta AI video düzenleme uygulamasını kullanarak;

Videolardaki kıyafetler değiştirilebilir,

Yeni ortamlar eklenebilir,

Ortama ışık eklenebilir,

Sürreal efektler kullanılabilir,

Sosyal medya için profesyonal içerik üretilebilir.

Örneğin, güneşli bir günde parkta yürürken çektiğiniz bir videoya karanlık bir aura ve yağmur efekti ekleyebilirsiniz. Veya bir gününüzü anlatan kısa videonuzu çizgi romana çevirebilirsiniz.

İçerik Üreticileri Meta'ya Yardım Ediyor

Meta, bu araç vasıtasıyla hem içerik üreticilerine ulaşıyor, hem de yapay zekayı herkesin ulaşabileceği bir araç haline getirmek istiyor. Hatta yapay zekayı günlük hayatın bir parçası haline getirmek istedikleri için WhatsApp'ta yapay zeka ile sohbet etme dönemi de başlıyor. İçerik üreticileri şu an doğrudan Meta ile çalışarak bu yapay zeka aracının şekillenmesine yardımcı oluyor.

Videolar, Meta AI ve Edits üzerinden düzenlendikten sonra direkt Instagram ve Facebook feed'lerine aktarılabiliyor. Şu anda 10 saniyelik videolar için 50'den fazla yapay zeka komutu bulunuyor. Zaman içinde daha fazla prompt ekleneceği düşünülüyor.