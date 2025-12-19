Meta'nın Gizli Silahları Ortaya Çıktı: 2026'da ChatGPT'yi Geçecek!

Yapay zeka yarışında sular durulmuyor. Teknoloji devleri arasındaki rekabet kızışırken Meta cephesinden heyecan verici haberler gelmeye başladı. Son dönemde şirket içerisinde tüm gözler, Scale AI kurucu ortağı Alexandr Wang liderliğindeki süper zeka laboratuvarına çevrildi.

Gelen son bilgilere Meta, OpenAI gibi rakiplerini geride bırakmak için 2026 yılında iki yeni büyük yapay zeka modelini piyasaya sürmeyi hedefliyor. İşte detaylar!

Meta'nın Yeni Mango ve Avocado Modelleri Ortaya Çıktı

Şirket bünyesinde düzenlenen ve Alexandr Wang ile Ürün Müdürü Chris Cox'un katıldığı dahili bir soru-cevap etkinliğinde şirketin yeni yol haritası çalışanlarla paylaşıldı. Ortaya çıkan bilgilere göre Meta mühendisleri şu anda iki ana proje üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Bu projelerden ilki Mango kod adına sahip olan görüntü ve video oluşturma odaklı yeni bir yapay zeka modeli. Bununla birlikte şirket Avocado adlı kodlama yetenekleri geliştirilmiş metin tabanlı yeni bir model de geliştiriyor.

Şirket yeni iddialı modellerini 2026 yılının ilk yarısında kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Wang'ın aktardığına göre Avocado özellikle yazılım dünyasında kod yazma süreçlerini iyileştirmeyi amaçlarken; şirket aynı zamanda görsel bilgiyi anlayabilen, plan yapabilen ve her olasılık için eğitilmeye ihtiyaç duymadan akıl yürütebilen Mango üzerinde de araştırmalarını sürdürüyor.

Meta Yarışta Geri Kalmamak İçin Kritik Virajda

Meta'nın bu hamlesi aslında bir tesadüf değil. Şirket son dönemde OpenAI, Anthropic ve Google gibi rakiplerinin gerisinde kaldığı yönünde eleştiriliyordu. Özellikle bu yıl Meta'nın yapay zeka bölümünde epey kapsamlı yapılanma süreçleri yaşandı.

Henüz tek başına büyük bir yapay zeka ürününe sahip olmayan Meta, şu an için gücünü Meta AI ile Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi milyarlarca kullanıcıya sahip platformlarından alıyor. Yapay zeka asistanını bu uygulamaların arama çubuklarına entegre ederek kullanım oranlarını artıran şirket, laboratuvarlarından çıkacak yeni modellerle sektördeki dengeleri değiştirmeyi umuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Meta yaklaşan yeni modelleriyle yapay zeka yarışında öne geçebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.