WhatsApp Yalnızlara Özel Sesli Sohbet Sistemi Geliştiriyor

Yapay zekâ atılımlarında Instagram ve WhatsApp'ı kullanan Meta AI, konuşacak kimsesi olmayan Android kullanıcılarına sevindirecek Gemini benzeri bir sesli sohbet hizmetini WhatsApp için hayata geçirdi. Android kullanıcıları için 2.25.21.21 kodlu beta güncellemesiyle ortaya çıkan ve şu an sınırlı bir kitlenin test etmesi için açık konuma alınan sesli sohbet özelliği, kullanıcıların Meta AI ile yazışmaya gerek duymadan konuşabilmesini sağlıyor.

Google Gemini benzer bir deneyim sunmuştu. Meta AI da Google Gemini çalışma prensibini benimsedi ve sohbet devam ederken sekmeler arasında geçiş yapmanın konuşmayı etkilememesi özelliğini de sisteme entegre etti.

WhatsApp Meta AI Sesli Sohbet Nasıl Kullanılır?

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, sohbet sekmesinde yer alan dalga formu simgesine dokunarak Meta AI ile sesli konuşma başlatabiliyor. Dilerseniz bu özelliği, Meta AI'yı her açtığınızda otomatik olarak devreye girecek şekilde ayarlamak da mümkün. Ayrıca çağrılar, "Aramalar" sekmesinden de doğrudan başlatılabiliyor.

Dileyen kullanıcılar, Meta AI'yı her açtığında otomatik olarak sesli konuşmaya geçiş yapması için atama da yapabiliyor.

WhatsApp AI ile Sesli Sohbette Uçtan Uca Şifreleme Yok

Meta, yapay zekânın günlük iletişimin bir parçası olması için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak mahremiyet sınırlarını çizmekte bazen zorlanıyor. Meta AI ile yapılan görüşmelerde, normal şartlarda uygulanan "uçtan uca şifreleme" güvenlik protokolünün uygulanmıyor oluşu, daha şimdiden ortalığı karıştırmış durumda.

Meta AI'ın konuşma gerçekleştirebilmesi ve bunu yaparken kendi kendini eğitebilmesi için kullanıcının söylediği her sözü ve komutu, herhangi bir sınırlama olmadan belleğine alması gerektiğinden, güvenlik protokolünün uygulanması söz konusu değil.

WhatsApp, "yapay zekâ eğitimi" arkasına sığınarak kullanıcıların mahremiyetini gözardı etmemiş. Kullanıcılar, istedikleri zaman görüşmeyi sonlandırabiliyor. İlaveten mikrofon kapatma seçeneği de mevcut. Android'in sistem düzeyinde sunduğu yeşil nokta, mikrofonun aktif olduğunu görsel olarak belirtmeye devam ediyor. Uygulama, bu işareti kapatamıyor. Böylece kullanıcı güvenliği korunuyor.