WhatsApp Önemli Mesajları Gözden Kaçırmamanızı Sağlayacak

WhatsApp'ın Android betasında yer alan 2.25.21.17 sürümünde yeni bir özellik keşfedildi. Bu özellik, kullanıcıların istediği mesajlara zamanlayıcı ekleyerek hatırlatıcı görevi görmesini sağlıyor. Eğer çok fazla mesaj alıyorsanız veya bir mesaj hakkında sonradan aksiyon almanız gerekiyorsa, WhatsApp'tan çıkış yapıp akıllı telefonunuzun zamanlayıcısına giriş yapmak yerine direkt WhatsApp içinden hatırlatıcı ayarı yapabiliyorsunuz.

Eski sürümlerde yalnızca okunmamış mesajlar için geçerli olan hatırlatıcı, şimdi bireysel mesajlar için de kişiye özel uyarılar oluşturma imkanı sunuyor.

WhatsApp Mesajlarını 24 Saate Kadar Hatırlatabilirsiniz

Önemli bir mesajı sonradan hatırlamak istiyorsanız, o mesajın üzerine uzun basmanız yeterli. Ardından ekranın üst kısmında bir çan simgesi beliriyor. Çan simgesine tıkladıktan sonra 2, 8 ve 24 saat seçenekleri arasından seçim yapabiliyorsunuz. Seçimini yaptıktan sonra, belirlenen süre geçtiğinde özel bir hatırlatma bildirimi alıyorsunuz.

Sadece üç saat dilimi arasında seçim yapma zorunluluğu da yok. Bir mesaja yarım saat sonra dönüş yapmanız gerekiyorsa "Özelleştir" kısmından 30 dakikalık bir süre de ayarlamanız mümkün. Veya ilerleyen tarihlerde belli bir saat seçmek isterseniz yine özelleştirme seçeneklerinden manuel olarak hatırlatıcı ayarı yapabilirsiniz.

WhatsApp mesajı hatırlat özelliği sadece Android sürümlerinde test ediliyor. İlerleyen zamanlarda iOS yazılımlarına da gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Tüm yazılımlara çıkış yapacağı tarih, WhatsApp'ın resmi açıklamasından sonra belli olacak.

Hangi Sürümler Mesaj Hatırlat Özelliği Alacak?

Resmi bir çıkış tarihi henüz belirlenmediği için, Android akıllı telefonlardan hangilerine bu özelliğin geleceği bilinmiyor. Ancak güncel sürümlerin bu güncellemeyi alacağı kesin.

Eğer eski model bir akıllı telefon kullanıyorsanız, WhatsApp mesaj hatırlatıcı özelliğinden yararlanamayacağınız gibi uygulamaya erişimini tamamen kaybedeceğinizi bilmekte fayda var. WhatsApp, 1 Haziran 2025 tarihi itibarıyla bazı eski model telefonlara destek vermeyi kesti.

1 Haziran'dan sonra WhatsApp kullanamayacak telefonlar listesine göz atmak için diğer haberimizi inceleyebilirsiniz.