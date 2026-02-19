Meta Akıllı Gözlüklerden Sonra Şimdi de Akıllı Saat Geliştiriyor: İşte Özellikleri!

Pek çok kişinin bünyesinde barındırdığı sosyal medya platformlarıyla tanıdığı Meta, uzun bir süredir giyilebilir teknoloji sektöründe de varlık gösteriyor. İlk olarak piyasaya sürdüğü Meta Quest sanal gerçeklik başlıklarıyla pazara giriş yapan şirket, geçtiğimiz yıl yeni Meta-Ray-Ban akıllı gözlükleriyle adından sıkça söz ettirdi.

Gelen son bilgilere göre Meta'nın yeni projesi ise Apple ve Samsung gibi pek çok büyük şirketin yarıştığı akıllı gözlük pazarına da giriş yapacak. İşte Meta akıllı gözlük modelinin özellikleri ve çıkış tarihi!

Meta'nın İlk Akıllı Gözlüğü Neler Sunacak?

Şirketin ilk olarak 2021 yılında Ray-Ban Stories uygulamasında ortaya çıkan akıllı gözlük projesi uzun bir süredir gündeme gelmiyordu. Hatta şimdiye kadar projenin pek çok kez rafa kaldırıldığı bile iddia ediliyordu. Ancak raporlara göre Meta ilk akıllı gözlük modeli için çalışmalara başladı.

İddialara göre yaklaşan cihaz sadece fitness veya sağlık özelliklerini barındıran giriş seviyesi bir model olmayacak. Öte yandan Apple Watch serisi ile rekabet edebilecek düzeyde kapsamlı özellikler barındırması da beklenmiyor.

Meta bunun yerine ilk akıllı saat modelini halihazırda çok sevilen Meta Ray-Ban akıllı gözlükleri için usursuz bir yardımcı aksesuar olarak tasarlıyor. Özellikle cihazda yer alacak sinirsel bant teknolojisi sayesinde kullanıcıların akıllı gözlüklerini yalnızca bilek hareketleriyle bile kontrol edebileceği söyleniyor.

Ne Zaman Çıkacak?

Güvenilir kaynaklara dayandırılan son raporlara göre Meta, yeni akıllı saatini bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürecek. Şirketin CTO'su Andrew Bosworth'un geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalar da benzer bir tarihi işaret ediyor. Lansman günü yaklaştıkça yeni cihazın özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz Meta'nın yeni akıllı saat projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.