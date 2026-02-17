Meta'dan Şok Karar! Popüler Mesajlaşma Uygulaması Kalkıyor

Meta tarafından kullanıcılara yönelik yapılan son açıklama ile Messenger'ın web sürümünün kullanımdan kaldırılacağı ortaya çıktı. Bu hizmet her ne kadar bir zamanlar çok yaygın bir şekilde kullanılsa da son birkaç yıl içinde kullanım oranında çok ciddi bir düşüş meydana gelmişti.

Messenger'ın Web Sürümü Kullanıma Kapatılıyor

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaların arkasındaki isim olan Meta, Messenger.com sitesinin 15 Nisan 2026 tarihinde kullanımdan kaldırılacağını duyurdu. Başlangıçta Facebook kullanıcılarının kendi arasında iletişim kurmasına imkân tanıyan ancak daha sonra çapraz platform (Instagram ile entegre) desteği kazanan uygulama, özellikle oyunlar ve yapay zeka desteği ile çok daha kullanışlı bir hâle gelmişti.

2020 yılında başlayan bu destek, daha sonra AB yasaları ve Meta'nın aldığı kararlar dolayısıyla Aralık 2023 tarihinde sona erdi. En büyük avantajını kaybeden uygulama, kullanım oranı açısından özellikle bu noktadan itibaren hızla düşüş yaşamaya başladı. En nihayetinde ise 15 Aralık 2025 tarihinde macOS ve Windows için sunulan masaüstü uygulamaları kaldırıldı.

Masaüstü uygulamalarının kapatılmasından sonra kullanıcılar Messenger'ı kullanmak için doğrudan Facebook'un web sitesine yönlendirilmeye başlanmıştı. Facebook hesabı olmadan sadece Messenger kullanmayı tercih edenlerinse otomatik olarak Messenger.com adresine yönlendirmesi yapılmıştı. Burada hesap oluşturmadan giriş yapmak, sohbetlere erişmek ve yeni bir mesaj göndermek mümkündü. Ne var ki kullanıcılara sunulan bu avantaj da oldukça kısa sürdü.

Görünüşe bakılacak olursa kullanıcılar elinde kalan en önemli seçeneğini yakında kaybedecek. Bu noktadan sonra kullanıcıların mesajlaşmak için tek seçeneği Facebook uygulaması olacak. Elbette ki bunun yerine alternatif uygulamalar arayışına geçecek olan kişilerin de olması muhtemel. Nihai karar yine kullanıcılarda olacak. Peki, sizin bu konu ile ilgili düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.