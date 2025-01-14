Meta, Threads Platformuna Özel Community Notes Özelliğini Duyurdu

Meta, Threads platformu için X'ten aşina olduğumuz "Community Notes" özelliğini getirmeye hazırlanıyor. Kendini "sızıntı uzmanı" olarak tanımlayan Alessandro Paluzzi, Pazartesi günü bu yeni özelliğin nasıl görüneceğine dair ekran görüntüleri paylaştı.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre bir gönderiye Community Note eklemek, gönderinin yanındaki üç nokta menüsünden mümkün olacak. Bu menü ayrıca gönderiyi şikayet etme ve hesabı sessize alma seçeneklerinin olduğu menü.

Gelen önemli detaylardan bir tanesi de notların tamamen anonim olacağı. Kim tarafından eklendiği hiçbir şekilde bilinmeyecek.

İlk Olarak ABD'de Kullanıma Açılacak

Meta, Community Notes özelliğini önümüzdeki birkaç ay içinde önce ABD'de test etmeye başlayacağını ve yıl boyunca geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Ancak Threads üzerinde bu özelliğin ne zaman aktif olacağına dair kesin bir bilgi verilmedi.

Meta'da içerik planlamasından sorumlu Alex Heath'ın açıklamasına göre söz konusu özellik geçtiğimiz haftaya kadar değerlendirmeye alınmamıştı.

Kısıtlamalar ve Politikalar Değişiyor

Community Notes dışında, Meta bazı önemli politika değişikliklerine de gidiyor. Bu doğrultuda Facebook, Instagram ve Threads’te daha fazla "sivil içerik" geri getirilecek, göçmenlik ve cinsiyet gibi konulardaki kısıtlamalar kaldırılacak.

Tartışmalı da olsa siyasi içeriklerin platforma entegre edilmesi söz konusu. Şimdiye kadar kısıtlamaya tâbi tutulan siyasi içerikler artık "çok fazla" veya "daha az" şeklinde seçeneklerle ana sayfada belirecek.

Seçeneklerden anlaşıldığı üzere tamamen kapatılması mümkün değil. Kullanıcılar bu duruma olan tepkilerini sert bir şekilde dile getirse de Meta geri adım atacak gibi durmuyor.