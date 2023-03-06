Satışlar İyi Gitmedi: Meta, İki Cihazının Fiyatını Düşürdü!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Meta, büyük beklentilerle piyasaya sürdüğü Quest isimli karma gerçeklik cihazıyla büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Facebook'un ana şirketi olan Meta, Quest adlı cihazının fiyatını talebin düşük olmasından kaynaklı olarak düşürme kararı aldı. Geçtiğimiz sonbaharda kurumsal kullanıcılar için tanıttığı kulaklık, 5 Mart itibariyle 1.500 dolar yerine 1.000 dolara satılmaya başlandı.

Daha önce 500 dolar olarak piyasaya çıkan 256 GB Meta Quest 2 ise 430 dolara düştü.

Taleple Birlikte Fiyatlar da Düştü

Mark Zuckerberg, Instagram üzerinden konuyla ilgili "daha fazla insanın VR'a girebilmesi" amacıyla fiyatta azalmaya gidildiğini paylaştı. Diğer tarafta ise adının açıklanmasını istemeyen bir Meta yetkilisi, Bloomberg'le olan konuşmasında hem ticari müşterilerden hem de tüketicilerden talebin durgun olmasından kaynaklı fiyatların düşürüldüğünü söyledi.

Aynı yetkili, Quest Pro'nun iş ortamlarındaki kurumsal müşterilere satılmasının planlandığının ancak ilgi görmediğini de belirtti. Cihaza uyumlu üçüncü taraf uygulamaların eksikliğinin de satışları engellediğini ekledi.