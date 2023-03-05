WhatsApp'a İstenmeyen Çağrıları Susturma Özelliği Geliyor

Günümüzde iletişim konusunda en çok tercih edilen uygulamalardan olan WhatsApp, bazı durumlarda kullanıcıların sinirini bozabiliyor. Ancak son yıllarda yapılan geliştirmeler kapsamında yeni eklenen güvenlik ve gizlilik özellikleri, WhatsApp'i daha kullanılabilir hale getiriyor.

Yeni ortaya çıkan bir bilgiye göre WhatsApp'te bilinmeyen numaralardan gelen aramaları susturma özelliği hizmete sunulacak.

Spam Çağrılara Son!

Yakın zamanda eklenen Whatsapp Topluluk, kullanıcıların belirli bir amaç doğrultusunda çok daha rahat iletişim kurmasını sağlayan ve sevilen bir özellik olarak öne çıkıyordu. Ancak yüzlerce kişinin yer aldığı bu topluluklarda yöneticilerin numaralarının direkt olarak görünmesi, sürekli olarak kötü niyetli kişilerin tacizine maruz kalmalarına sebep oluyordu.

Whatsapp Beta'da test edilmeye başlanan yeni özellik sayesinde rehberinizde kayıtlı olmayan, bilinmeyen numalardan gelen aramalar, size bildirim veya zil sesi göndermeyecek. Bu özelliği aktif ettiğiniz takdirde aramalar susturulacak ve WhatsApp arama bildirimleri sekmesinde istenildiği takdirde görüntülenebilecek.

Yeni özelliğin son günlerde yaygınlaşan dolandırıcılık amaçlı WhatsApp aramalarına karşı ekstra bir güvenlik önlemi sağlaması bekleniyor.