Korkulan Oldu! Yapay Zeka Devi Kapılarını Kapatıyor

Yapay zeka alanında son birkaç yıldır çok önemli yatırımlar yapan Meta, açık kaynak vizyonundan yavaş yavaş vazgeçmeye başlıyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, ilk başta açık kaynaklı Llama gibi büyük dil modellerinin yapay zeka alanındaki araştırmalara ivme kazandıracağı ve bunun insanlık adına çok faydalı olacağı yönündeki düşüncelerini bir kenara atıyor.

Meta, Kapalı Kaynak Yapay Zeka Modeline Geçiyor

Meta, ChatGPT'ye güç veren GPT, Google'ın yapay zeka modeli Gemini, OpenAI'ın eski çalışanlarının şirketten ayrıldıktan sonra kurduğu şirket Anthropic'in Claude'ı ve Elon Musk'ın Grok'u gibi rakipleri ile daha iyi rekabet etmek adına milyarlarca dolarlık bir işe alım ve harcama akımına katılmaya başlıyor.

Şirket, Llama'nın yerine geçecek yeni ve gelişmiş bir yapay zeka modeli üzerinde çalışıyor. Bu model, Avocado kod adına sahip. Başlangıçta 2025 yılının sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyordu ancak bu karardan daha sonra çeşitli nedenlerle vazgeçilip modelin çıkışı 2026 yılının ilk çeyreğine ertelendi.

Llama 4'ün geliştiricileri kendine çekmekte yeterince başarılı olamaması gibi gelişmelerden sonra Zuckerberg'in açık kaynak vizyonundan vazgeçmeye başladığı belirtildi. Bu nedenle Avocado'nun da kapalı kaynak bir yapay zeka modeli olacağı ileri sürülüyor. Bu başarısızlığın sadece vizyon değişikliğine değil, şirket içinde büyük bir gerilime neden olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Meta'nın bilinen son yapay zeka modeli Llama 4'ü başarısızlığından sonra şirkette uzun yıllardır çalışan ve yapay zeka alanındaki faaliyetleri yürüten Chris Cox, görevden alındı. Zuckerberg, onun yerine Scale AI'ın CEO'su Alexandr Wang'i getirdi. Ayrıca eski GitHub CEO'su Nat Friedman ve ChatGPT'nin geliştiricilerinden Shengjia Zhao gibi önemli isimleri de ekibine kattı.