Google'ın Yapay Zekasına Reklam mı Geliyor? Açıklama Yapıldı

Yapay zeka destekli sohbet botları, son zamanlarda reklam iddiaları dolayısıyla tartışma konusu hâline geldi. OpenAI'ın ChatGPT isimli sohbet botuna reklam ekleneceği iddialarının ardından şimdi de Google'ın kendi sohbet botu olan Gemini'a reklam yerleştirileceği öne sürüldü. Teknoloji devi ise bu iddialara açıklık getirdi.

Gemini Reklamlı mı Olacak?

AdWeek, kısa bir süre önce Google'ın büyük reklamverenlerle yaptığı görüşmelerde 2026 yılında Gemini uygulamasına reklam eklemeyi planladığını söylediğini ileri sürdü. Ancak reklamların uygulamada nasıl görüneceği ve bunlar için nasıl bir fiyatlandırma politikası izleneceği gibi ayrıntıların paylaşılmadığı iddia edildi.

Bu iddia gündeme getirilmesinin ardından sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. Kullanıcılar, Gemini'a ekleneceği söylenen bu reklamlardan dolayı rahatsızlığını dile getirdi. Bu tartışmanın daha fazla büyümesini engellemek adına ise ilk açıklamada bulunuldu. Şirketin küresel çaptaki reklamlardan sorumlu başkan yardımcısı Dan Taylor, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Taylor, bu haberin yanlış iddialarda bulunan, şirketin planlarına dair bilgisi olmayan isimsiz kaynaklara dayandığını belirtti. Bununla birlikte Gemini'da şu an reklamların olmadığını, teknoloji devinin bunu değiştirme yönünde herhangi bir planının bulunmadığını ifade etti. Bu yanıta bakılacak olursa Gemini bir süre daha reklam içermeyecek fakat olası bir reklam entegrasyonu söz konusu hâline geldiğinde bunun şimdiye kadar gördüğümüz reklamlardan çok daha farklı formata sahip olacağını söylemek mümkün.

ChatGPT ve Gemini gibi yapay zeka destekli sohbet botları, çıkarım yapmanın ötesine geçerek yüksek isabetli hedefli reklamcılık yapma potansiyeline sahip. Bu, bizzat kullanıcıların sohbet botuna verdiği detaylardan kaynaklanıyor. Onunla gerçekleştirdiğiniz konuşmalar, sizin nasıl bir kişiliğe sahip olduğunuzu ve nelerden hoşlandığınızı öğrenmesine yardımcı olurken aynı zamanda bir kapsamlı bir profil oluşturmasını da sağlayabilir. Böylece doğrudan ilgi duyacağınız ürünler ve hizmetler göstererek onlara yönelmenize neden olabilir.