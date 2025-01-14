Meta Quest 3S İncelemesi: Beklediğimiz VR Bu Mu?

VR dünyasında güçlü bir alternatif olarak öne çıkmaya hazırlanan Meta Quest 3S, hem erişilebilir bir fiyat etiketi sunuyor hem de kullanıcılara etkileyici bir deneyim vaat ediyor.

Quest 3S, Quest 3'ün 499.99 dolarlık fiyatına göre tam 200 dolar daha ucuz. Ucuzluğunun farkı cihazın daha düşük çözünürlüğe sahip bir ekranla gelmesi ve daha ağır olması.

Ancak donanım olarak, her iki cihaz da aynı Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 işlemcisini kullanıyor. Yani oyun performansında Quest 3 ile aralarında büyük bir uçurum yok.

Quest 3S mi, Quest 3 mü?

Quest 3S, Quest 2'nin Fresnel lenslerini kullanırken, Quest 3'te pancake lensler bulunuyor.

Pancake lensler, cihazın daha ince olmasını ve görüntü kalitesinin bir miktar daha iyi olmasını sağlıyor. Ancak Quest 3S'in 1832 x 1920 piksel çözünürlüğü, oyunlar için halen oldukça yeterli. Günlük kullanımda pek da fark edilmeyecek bir fark.

Cihazın kilit noktası, aynı oyun kütüphanesini destekliyor oluşu. Eğer bütçe dostu bir VR deneyimi arıyorsanız, Quest 3 yerine Quest 3S modelini seçebilirsiniz.

Batman: Arkham Shadow Deneyimi

Quest 3S, Batman: Arkham Shadow oyunuyla birlikte geliyor ve bu oyun Nisan sonuna kadar ücretsiz. Raflarda Beat Saber ve Resident Evil 4 gibi oyunların da yer aldığını eklemek gerek. Ayrıca cihaz PC oyunlarını kablosuz olarak oynama imkanı da sunuyor.

Kısacası, Quest 2 sahibi olan kullanıcılar için 3S modeline geçiş yapmak doğru bir seçim olabilir. 3S ve 3 arasındaki farklar göze batacak kadar değil.

Meta, ücretsiz oyun hediye ederek bu modeli daha cazip hale getirmek istemiş. Batman Arkham Shadow'un yılın en iyi VR oyunu olarak seçildiğini ayrıca hatırlatalım.