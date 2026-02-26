Meta Quest 4 Özellikleri Sızdırıldı! 4K OLED Ekran, Yüz Takibi ve Çok Daha Fazlası

Sanal gerçeklik dünyasında rekabet giderek kızışırken, gözler Meta'nın yeni çıkaracağı Quest 4 modeline çevrildi. İddialara göre şirket, Apple Vision Pro ile doğrudan rekabet edecek yeni karma gerçeklik başlığını 2027 ya da 2028'de tanıtacak ve yeni modelle birlikte pek çok yenilik sunacak. İşte Quest 4'ün muhtemel özellikleri, tasarımı ve fiyatı.

Meta Quest 4'ün Özellikler Neler Olacak?

İddialara göre Meta, Quest 4 ile birlikte önceki modellerde kullandığı LCD teknolojisine veda edecek. Şirket bunun yerine 4K çözünürlükğe sahip Micro-OLED paneller tercih edecek. Apple Vision Pro'da da gördüğümüz bu ekran teknolojisi LCD'ye kıyasla pek çok farklı avantaja sahip. Bunlar arasında kusursuz siyahlar, çok daha yüksek kontrast, düşük güç tüketimi ve çok daha hafif ince bir yapı var.

Bir Meta Quest 3S kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki bunlar basit görünen ama oldukça büyük fark yaratan özellikler. Apple'ın Vision Pro'sunun aksine Meta'nın karma gerçeklik başlığı dahili bir batarya ile birlikte geliyor. Bu durum LCD ekran teknolojisi ile birleştiğinde ortaya hem ağır hem de büyük bir ürün çıkıyor. Meta, bu sorunu Quest 2'den Quest 3'e geçerken pancake lens ile hafifletti. Yine de Micro-OLED çok daha kesin bir çözüm sunuyor.

Quest kullanıcılarının yazıları okumasını zorlaştıran ışık hüzmesi sorunun da bu değişiklikle birlikte çözülmesi bekleniyor. Meta'nın daha önce Quest Pro'da kullandığı göz ve yüz takip sensörlerinin de yine bu modelde karşımıza çıkması bekleniyor.

Meta Quest 4'ün Tasarımı Nasıl Olacak?

Gelelim Meta Quest kullanıcılarının ve karma gerçeklik dünyasına girmek isteyen kullanıcıların en çok merak ettiği konu olan tasarıma. Yukarıda da belirttiğimiz üzere ağırlık ve boyut Meta'nın Quest 3 ile Quest 3S kulanıcılarını en çok rahatsız eden konu. Elbette ki kullanıcılar bu sorunu harici bir kayış alarak çözebiliyor. Ancak bu hem kullanıcılar için masrafları artırıyor hem de müşteri memnuniyetini düşürüyor.

Meta, tam da bu nedenle yüzümüzde ağır bir tuğla taşıyormuş hissi veren kalın başlıkları geri bırakacak. Sızıntılara göre Quest 4, ince bir kayak gözlüğünü andıran bir tasarım ile karşımıza çıkacak. İddialara arasında şirketin bu modelde pil ve işlemciyi tıpkı Apple Vision Pro'daki gibi ayrı bir parça olarak sunacağı da var. Bunun ağırlığı 110 grama kadar düşürmesi bekleniyor. Ancak hareket özgürlüğünü kısıtlayacağı için bunun gerçekleşme ihtimali oldukça zayıf.

Meta Quest 4 Kaç TL Olacak?

Meta Quest 4 ile ilgili tüm iddialar şirketin çok daha gelişmiş bir model ile karşımıza çıkacağını gösteriyor. Ki başta Apple ve Samsung olmak üzere pek çok üreticinin Meta'nın bu alandaki hakimiyetine meydan okuduğunu düşünürsek bu oldukça normal. Ancak bu harika özelliker, pahalı fiyat etiketini de beraberinde getirecek gibi duruyor.

İddialara göre Meta Quest 3, 800 dolar seviyesinde bir fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Bu da yaklaşık 35 bin TL'lik bir fiyat etiketi anlamına geliyor. Kıyaslamak gerekirse Quest 3 modeli 499 dolar yani yaklaşık 22 bin TL'den satışa çıkmıştı. Muhtemelen şirket uygun fiyatlı 4S modeli ile bu durumu dengelemeye çalışacak. Ancak o da yukarıda bahsettiğimiz geliştirmelerden bazılarına sahip olmayacak.

Editörün Yorumu

Yukarıda bahsettiğim üzere ben bir Meta Quest 3S kullanıcısıyım. Bu nedenle Quest 4 ile ilgili iddiaların kesinlikle heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini bir arada barındıran bu başlık kesinlikle büyüleyici bir teknoloji. Ancak pek çok yönüyle almak için erken hissettiriyor. İçeriğimizde sık sık değindiğim ağırlık bunu hissetmemdeki en önemli nedenlerden biri.

Ağırlık özellikle uzun süreli kullanımlarda sorun oluyor. Yazıları okurken rahatsız eden ışık hüzmesi sorunu da benim için bir diğer kritik problem. Bana göre karma gerçeklik, gelecekte telefonların yerini alabilecek tek teknoloji. Ancak bunun başlık değil, gözlük formunda olması gerekiyor. Yine de Meta, Quest 4 ile bu doğrultuda kritik bir adım atacak gibi duruyor.